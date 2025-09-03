edición general
Un niño necesitó ir al médico al alcanzarlo una carabela en Silgar después de que los socorristas le pidiesen a sus padres que no se bañase

Según la versión ofrecida por el Concello, sobre las dos de la tarde del lunes, un niño permanecía en la orilla en Silgar. Los socorristas del arenal le advirtieron tanto a él como a sus padres, en dos ocasiones distintas, del peligro que corría si se bañaba, ya que hasta esta playa había llegado una cantidad importante de carabelas portuguesas. Pero ni los padres ni el crío atendieron a las recomendaciones.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Está aprendiendo la lección por las malas.
5 K 60
skaworld #7 skaworld
#1 #2 #3 Hombre pero tambien tened un poco de empatía... ¿Es que nadie va a pensar en la Carabela? Que ha picado al crio ese y a saber si el niño esta vacunado o algo, que el perfil de esta gente suele ser muy asi asi... Y si le ha pasado algo a la Carabela y tenemos un disgusto?
14 K 148
#13 Hombre_de_Estado
#7 A estas horas la pobre carabela ya será una cavalera...
1 K 32
#22 pcmaster
#13 No, una calavera. xD
1 K 39
#24 Hombre_de_Estado
#22 Joder, que inútil soy :wall: :-D
0 K 20
woody_alien #15 woody_alien
#7 Seamos justos, las medusas, igual que los votantes de Alvise, carecen de cerebro. No se puede culpar a esta criatura de dios por el simple hecho de ocupar un volumen en el espacio, un espacio urticante eso sí. Pepete, si te disen que hay calaberas, p'a qué te mete.
2 K 30
pazentrelosmundos #19 pazentrelosmundos
#15 técnicamente este bicho no es una medusa. Es un grupo de seres vivos que cooperan entre sí.
(Da más mal rollo a sí visto)
Y después del mimimi, toda la razón.
0 K 7
#2 decker
"Carabelas ni carabelos, a mi nadie me va a decir cuando se puede bañar mi chiquillo"
5 K 58
elmileniarismovaallegar #6 elmileniarismovaallegar
Pero... la carabela que alcanzó al niño... la pilotaba Colón???...
3 K 38
The_Ignorator #23 The_Ignorator
#6 Pedro Alonso Niño :-P
0 K 11
mono #3 mono
Deberían flagelar a los padres con los tentáculos en las nalgas para que aprendan
2 K 31
reivaj01 #16 reivaj01
#3 Los padres, al salir del hospital, han conminado al Perro Xanxez a que invada Portugal para que dejen de enviar carabelas.
2 K 37
AntiTankie #11 AntiTankie
#10 Nadie llama "fodechinchos" a quien pide ayuda; ese término se reserva para quienes desprecian el apoyo que se les ofrece y acaban en situaciones absurdas por su propia terquedad. Una vez más te superas, y sospecho que tú encajarías perfectamente en la definición de "fodechinchos"..
2 K 28
#14 Tailgunner
#11 extendéis el termino fodechincho a cualquiera de fuera, mejor dicho a madrileños, dudo mucho que a alguien de barcelona o bilbao le llaméis fodechincho. Lo hacéis con ánimo de ofender, aprecien o desprecien la ayuda. Así que no me vengas de digno cuando tu intención es insultar a cierta comunidad de la Península, ok? Y no, yo respetuoso siempre y soy de los de "donde fueres haz lo que vieres" pero con gentucilla como tú me dan ganas de comportarme como un auténtico cabrón, así os quejaréis con razón.
0 K 6
AntiTankie #17 AntiTankie *
#14 "fodechincho" es el término que se utiliza para referirse al turista despistado o que resulta molesto. No importa su origen, los madrileños son simplemente madrileños, y cada comentario que haces refuerza aún más esa definición.
1 K 13
AntiTankie #4 AntiTankie
fodechinchos haciendo su trabajo
1 K 19
#5 Tailgunner *
#4 paleto rancio y cutre hablando de forasteros
1 K 14
AntiTankie #8 AntiTankie
#5 Cada año llegan a Galicia algunos turistas poco considerados y prepotentes que se creen superiores solo por alquilar un apartamento, menospreciando a los locales gallegos. Año tras año, vemos ejemplos de cómo su arrogancia los lleva a situaciones ridículas por no querer escuchar ni seguir los consejos de quienes conocen el lugar.
1 K 18
#10 Tailgunner *
#8 y yo estoy hasta las pelotas de tener que explicar cómo coger el metro o el autobús a los de fuera habiendo instrucciones por todos lados de cómo se debe proceder y mapas de las lineas hasta en la sopa, pero tengo educación y me callo, cosa que por lo que veo también carecéis por fodechincholandia...
0 K 6
pazentrelosmundos #18 pazentrelosmundos
#10 tío... Madrid no es el único sitio con metro y autobús xD
1 K 18
The_Ignorator #21 The_Ignorator
#18 Pero para metros y autobuses, como los de Madrid en ningún sitio xD
0 K 11
#25 MADMax2
#4 pues es posible que los "fodechinchos" (entendidos como gente de fuera) sepan más de carabelas o medusas que los foráneos del norte.
Los que veranean en las costas mediterráneas se las conocen bien. En el norte ha sido una novedad (que ha cerrado muchas playas estos días, con solo ver una)
0 K 10
Rachel_Barreiro #12 Rachel_Barreiro
Ahora los padres deberían pagar el tratamiento íntegro del niño, por no hacerle caso al socorrista. Que no son fanecas. Y yo también flagelaría a los padres con los tentáculos de la carabela portuguesa.
1 K 14
#20 BurraPeideira_
Los madrileños arrogantes y medio lelos son una puta plaga. Si por mí fuera les prohibía la entrada, aunque por otro lado hacerle putadas a un turista madrileño es de las cosas más placenteras que existen.
0 K 10
pedrobotero #9 pedrobotero
"Un niño necesitó ir al médico al alcanzarlo una carabela" pero que mierda de titular es este???
0 K 10

