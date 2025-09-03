Un niño necesitó ir al médico al alcanzarlo una carabela en Silgar después de que los socorristas le pidiesen a sus padres que no se bañase

Según la versión ofrecida por el Concello, sobre las dos de la tarde del lunes, un niño permanecía en la orilla en Silgar. Los socorristas del arenal le advirtieron tanto a él como a sus padres, en dos ocasiones distintas, del peligro que corría si se bañaba, ya que hasta esta playa había llegado una cantidad importante de carabelas portuguesas. Pero ni los padres ni el crío atendieron a las recomendaciones.