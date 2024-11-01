Un niño de 11 años denuncia acoso, insultos racistas y humillaciones en un campamento urbano de Cartaya

Una película de terror. Eso es lo que vivió un niño de once años en un campamento urbano que se celebró a principios de septiembre en Cartaya. En la denuncia presentada en los juzgados de Huelva se detalla varios episodios de acoso, humillaciones e insultos racistas. Los presuntos agresores son compañeros que participaban en el mismo campamento, de edades comprendidas entre los 12 y 15 años. En el segundo día de campamento se desencadenó el primer episodio. En concreto, un grupo de niños empezó a molestarlo cuando se encontraba jugando...