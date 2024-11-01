edición general
Ninguna acción de Trump mientras vence otro plazo de Putin [ENG]

Donald Trump no tomó ninguna acción aparente tras el vencimiento de su último plazo para que Vladimir Putin se sentara a negociar con Volodymyr Zelenskyy. Estaba “muy decepcionado” con el gobernante ruso y planeaba “hacer algo para ayudar a que la gente viva”, dijo el presidente estadounidense, sin dar detalles. Hablaba en el programa de radio de Scott Jennings, un comentarista conservador de EE. UU. Volodymyr Zelenskyy declaró el martes que Rusia estaba llevando a cabo una nueva acumulación de tropas en ciertos sectores del frente.

Pertinax #1 Pertinax
¿El consabido plazo de dos semanas que comparten habitualmente ambos julais?
1
carakola #5 carakola
No sé yo. Creo que en breve USA dará el visto bueno a usar armas de más alcance y escalarán el conflicto.
0
#2 Grahml
Y aquí el periodista de rigor humillando una vez más al déspota, ególatra e inútil senil de Trump en el super hortera despacho oval:

x.com/factpostnews/status/1963272613104435664
0
ChatGPT #3 ChatGPT
Otra de tacos!
0
azathothruna #4 azathothruna
Y eso es malo para el resto del mundo por?
Que se lo coman con papas los colonizadores.
Ademas, se ha demostrado que si hace otra cagada especial, le saldra aun peor que esta.
0
MalvadoAspersor #6 MalvadoAspersor
TACO rides again
0

