Ninguna acción de Trump mientras vence otro plazo de Putin [ENG]

Donald Trump no tomó ninguna acción aparente tras el vencimiento de su último plazo para que Vladimir Putin se sentara a negociar con Volodymyr Zelenskyy. Estaba “muy decepcionado” con el gobernante ruso y planeaba “hacer algo para ayudar a que la gente viva”, dijo el presidente estadounidense, sin dar detalles. Hablaba en el programa de radio de Scott Jennings, un comentarista conservador de EE. UU. Volodymyr Zelenskyy declaró el martes que Rusia estaba llevando a cabo una nueva acumulación de tropas en ciertos sectores del frente.