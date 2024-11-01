·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8552
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
6871
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
5888
clics
Pero no les llaméis fascistas...
4527
clics
El TSJ de Madrid confirma que Sergio Gregori no sufrió acoso laboral en Canal Red
4103
clics
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo
más votadas
422
El Israel Premier Tech está a punto de desaparecer: sin bicicletas ni patrocinador en el nombre
581
Netanyahu, recibido con abucheos en la Asamblea de la ONU mientras cientos de delegados abandonan la sala
470
Multitudinaria marcha en Nueva York por la paz en Palestina y contra Netanyahu: "Uno de los criminales de guerra está aquí"
556
El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes
504
Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
26
clics
"Ningún cocinero se hace millonario solo con su restaurante"
Premiado por su trayectoria en Andorra Taste, el chef de El Bulli derriba tópicos sobre la fama y defiende la dignidad en los fogones
|
etiquetas
:
ferran adriá
,
adriá
,
restaurante
,
cocinero
,
millonario
4
1
0
K
56
ocio
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
56
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
reithor
Para hacerse millonario desde abajo hay que crujir muchos cuellos de la gente que trabaja para ti. Luego si eso ya donas unas máquinas de diagnóstico de cáncer cuando eres mayor y te sobra pasta, para seguir crujiendo cuellos en Asia.
1
K
23
#18
Connect
Cuando conoces los protocolos de esas cocinas, entiendes que efectivamente esa gente no puede ganar dinero. Y te echas las manos a la cabeza con la gran cantidad de comida que se tira a la basura. No solo eso. La mayoría de utensilios se vuelven a lavar a cada nuevo plato. Que piensas que es lógico, pero no se suele hacer en otros restaurantes. Si haces una hamburguesa en una sartén, cuando haces otra aunque sea del mismo tipo, antes se lava por completo la sartén (en general ya hay otras…
» ver todo el comentario
0
K
16
#13
OCLuis
Anda que no.
0
K
14
#12
Antipalancas21
#11
Díselo a alguno que viven del nombre ahora.
0
K
13
#5
Antipalancas21
#3
Millonario no pero empiezan con ello su imperio, de precios caros y chorradas comestibles.
0
K
13
#6
johel
*
#5
Tener un negocio de exito es la base salvo que hayas nacido millonario, claro. De hecho hay excepciones que confirman la regla general de que los millonarios nacen ricos.
0
K
11
#7
Antipalancas21
#6
Es decir que son niños de papa.
0
K
13
#9
johel
*
#7
La mayoria de las grandes fortunas a lo largo de la historia son heredadas, si.
El fundamento es muy simple; tu limitacion de ingresos por tu fuerza de trabajo esta en las horas del dia mientras que el capital no tiene ese limite. Si dependes unicamente de tu trabajo para lucrarte, nunca seras millonario.
0
K
11
#10
Antipalancas21
#9
Pues hay chef que tienen buenas fortunas almacenadas.
0
K
13
#11
johel
*
#10
¿Eso es ser millonario? ¿Acomularon esas fortunas solo con su unico restaurante?
0
K
11
#17
ur_quan_master
*
#15
se me acaba el argumento
Y la etimología
"Millonario" se refiere a la persona que posee uno o más millones de unidades monetarias o que es inmensamente rica. Se señala que el término surgió en Francia y se documentó su uso en Estados Unidos por primera vez alrededor de 1843
Un poco de humor, que es sabado
0
K
11
#1
johel
*
Nadie se hace millonario con un unico negocio de restauracion, es mas, nadie se hace millonario con un unico negocio a pie de calle.
Menudo titular de mierda.
0
K
11
#2
Antipalancas21
#1
Pues hay algunos millonarios.
0
K
13
#3
johel
*
#2
¿Solo con un restaurante? No.
Parece que no tenemos
claro
ni la mas minima idea de como "se hace" un millonario. Es mas, en muchos casos no tenemos nada claro ni el concepto de millonario.
0
K
11
#14
ur_quan_master
#3
¿ Él que tiene más de un millón?
0
K
11
#15
johel
*
#14
Si para ti ser millonario es literalmente tener mas de un millon, entonces si
0
K
11
#16
eshu
Nadie se hace millonario con un trabajo, sea cual sea, que sea honrado y ético.
0
K
9
#4
Don_Pixote
Eso lo dice porque no ha probado a abrir una churrería
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El fundamento es muy simple; tu limitacion de ingresos por tu fuerza de trabajo esta en las horas del dia mientras que el capital no tiene ese limite. Si dependes unicamente de tu trabajo para lucrarte, nunca seras millonario.
Y la etimología
"Millonario" se refiere a la persona que posee uno o más millones de unidades monetarias o que es inmensamente rica. Se señala que el término surgió en Francia y se documentó su uso en Estados Unidos por primera vez alrededor de 1843
Un poco de humor, que es sabado
Menudo titular de mierda.
Parece que no tenemos
claroni la mas minima idea de como "se hace" un millonario. Es mas, en muchos casos no tenemos nada claro ni el concepto de millonario.