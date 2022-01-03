edición general
Una niña en Colombia es bautizada como "Chat Yipití", el primer nombre inspirado en la IA

La elección de unos padres ha generado furor internacional: su hija ha sido registrada oficialmente con el nombre de la inteligencia artificial más utilizada en el mundo, considerado como el primer nombre en el mundo que hace referencia directa a este desarrollo tecnológico.

HeilHynkel #6 HeilHynkel *
La van a acabar llamando Chati.
Dene #16 Dene
#6 y a sus padres, gilipollas
HeilHynkel #17 HeilHynkel
También xD
#2 Grahml
Al menos no la llamaron Open Ahí.
mecha #21 mecha
#2 será su nombre de actriz porno. Porque llamándose así no espero que llegue a presidenta.
Aokromes #4 Aokromes
lo de los nombres en los paises de sudamerica es para darles de comer a parte.
Milmariposas #9 Milmariposas
#4 En el verano del 2001 en el que fui voluntaria de una ONG en Bolivia, daba clases de alfabetización en un par de colegios y pasar lista era de todo menos aburrido. Desde Víctor Hugo, pasando por Nelson Pelé, hasta Emperador Napoleón... xD
borteixo #19 borteixo
#9 lord mario puja fuerte  media
Pertinax #1 Pertinax *
Los idiomas se abren paso. Como la vida. Y no es del todo feo. Mi abuela se llamaba Serafina.
#7 slender_1
Y aquí la polémica era si se podía llamar "Lobo" a un niño.

Donde estén los nombres bizarros venezolanos (y colombianos por lo que veo)...
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
Invitados al bautizo:
Efmamjjasond
Usnavy
Yotuel
ChatGPT #13 ChatGPT
A mi que no me pidan ni reconocerla ni una manutención.
Rorschach_ #15 Rorschach_
'... ha generado furor internacional.'

¿Pero qué mierda es esta?
#10 pcmaster
Al menos no la han llamado Precoespina. xD
#11 endy
La era de la Ilustración
SeñorPresunciones #22 SeñorPresunciones
Usmail es el pasado Yitipí el futuro.
mis_cojones_33 #5 mis_cojones_33
Como joder la vida a ti hija desde el minuto 0 de su existencia.
pitercio #23 pitercio *
Hace veinte años ya circulaba el jpg del carnet de conducir de Email Rodríguez.
#20 brandao *
Es que lo tienen que hacer por joder, por pura venganza, no me engañan.
En 200 años ya estaremos reinvadidos por los chinos y pondremos nombres a los niños en plan Jochimín, Chiaomí, Lij Ofleyen, Tianamén Escuer, y tal, por rabiarles solamente.
kinnikuman #18 kinnikuman
Cuando crezca y se entere se quedará perplexity xD
#3 malditopendejo *
Inspirado es quedarse corto....eso llama a reclamación de copirait.

Y eso que he conocido a un colombiano llamado "Epson"....
sotillo #14 sotillo
#3 Será por el café que tienen estas cosas
