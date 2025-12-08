Una niña de un año, asesinada por un francotirador israelí en Gaza este fin de semana

Una niña de 1 año, asesinada por un francotirador israelí, es una de las tres personas que murieron este domingo por fuego del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. En su reporte diario de fallecidos, que se refiere a los del día anterior, Sanidad indica este lunes que dos cuerpos fueron además recuperados de entre los escombros del territorio, lo que aumenta hasta 70.365 los muertos en Gaza por fuego israelí desde el comienzo de la ofensiva de Israel en octubre de 2023