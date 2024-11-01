Niña de 10 años encuentra un ajolote mexicano en río de Gales  

Un ajolote, especie en peligro crítico de extinción, fue encontrado de forma inesperada en un río de Gales, lejos de su hábitat natural en México. El hallazgo ocurrió bajo un puente sobre el río Ogmore, donde una niña identificó al animal mientras jugaba cerca de la orilla. Aunque no se ha determinado cómo pudo llegar, se considera posible la intervención humana. La menor, identificada como Evie, de 10 años, se encontraba de campamento con su familia procedente de Leicester cuando observó un pequeño animal refugiado entre las piedras...