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Niña de 10 años encuentra un ajolote mexicano en río de Gales

Niña de 10 años encuentra un ajolote mexicano en río de Gales  

Un ajolote, especie en peligro crítico de extinción, fue encontrado de forma inesperada en un río de Gales, lejos de su hábitat natural en México. El hallazgo ocurrió bajo un puente sobre el río Ogmore, donde una niña identificó al animal mientras jugaba cerca de la orilla. Aunque no se ha determinado cómo pudo llegar, se considera posible la intervención humana. La menor, identificada como Evie, de 10 años, se encontraba de campamento con su familia procedente de Leicester cuando observó un pequeño animal refugiado entre las piedras...

| etiquetas: ajolote mexicano , gales , wales , puente , ogmore , evie
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9 comentarios
7 5 0 K 198 MAmbiente
javibaz #1 javibaz
Aunque no se ha determinado cómo pudo llegar, se considera posible la intervención humana.
Yo creo que se compró un billete de avión y se vino de vacaciones por su cuenta.
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#5 Seat127
#1 imposible , ningún ajolote tiene tan mal sentido culinario. Tuvo que ser una abducción extraterrestre , fijo.
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javibaz #6 javibaz
#5 se come mal, pero merece la pena pasar por Gales.
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devilinside #7 devilinside
#6 Siempre y cuando evites sus mujeres el sábado por la noche. Yo no lo logré
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arturios #8 arturios
#1 ¿A Gales? :shit:
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Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
pues mira, lo mismo es una opcion para tener ajolotes en libertad
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Alegremensajero #4 Alegremensajero
#2 Introducir deliberadamente fauna en donde te dé la gana puede acabar con especies enteras. Introduces patógenos de otras zonas geográficas para los que las especies endémicas no están preparados.
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pax0r #9 pax0r
yo tengo uno, dos años tiene, vive mejor que yo, se llama Tommy
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Alegremensajero #3 Alegremensajero
Ese ejemplar no es un ejemplar de los que se encuentran en la naturaleza (coloración bastante más oscura), tiene fase de coloración, ergo proviene de la cría en cautividad.
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menéame