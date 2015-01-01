edición general
Níger pone fin a la cooperación en materia de inteligencia con Marruecos en medio de un escándalo de espionaje

El Consejo Nacional para la Protección de la Patria (CNSP) ha puesto fin abruptamente a los acuerdos de cooperación en materia de inteligencia técnica con Marruecos, alegando la ineficacia de las operaciones de vigilancia, en particular en la interceptación telefónica, según ha podido saber ECSaharaui de fuentes exclusivas. Según fuentes de seguridad, la Dirección General de Documentación y Seguridad Exterior (DGDSE) de Níger ha evaluado que tanto el equipo como los agentes desplegados por ambos países no cumplían con los estándares operativos.

