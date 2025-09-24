edición general
Niegan la incapacidad absoluta a una educadora infantil que tiene una prótesis de fémur y solo se desplaza con muletas

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso interpuesto por una mujer que reclamaba que se le reconociese una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, toda vez que tiene una dolencia «definitiva y crónica», solo puede desplazarse con dos muletas y tiene una prótesis de fémur que recibió recambio en el 2024 y que, de ser reemplazada de nuevo, tendría que ser ya no parcial sino completa, «quedando totalmente rígida». La sentencia expone que pese a las limitaciones, la recurrente.

#1 arco2004
Pues no sé cuál es la noticia, así es como funciona de siempre. Si puedes ejercer tu profesión, no te dan nada, si no puedes ejercer tu profesión, pero sí otras, te darán una incapacidad total, tendrás que trabajar en otra actividad. Y siempre y cuando, tengas acreditado los años necesarios cotizados a la Seguridad Social.
