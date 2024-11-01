edición general
Nick Fuentes, Candace Owens, Tucker Carlson... Un informe revela la poca influencia real de los comunicadores radicales entre el electorado conservador más joven

Eric Kaufman, profesor de política en la Universidad de Buckingham, argumenta que ha llegado el momento de frenar el pánico en torno a los influencers antisemitas y racistas que estarían dominando al conservadurismo joven. A su juicio, la verdadera preocupación debería centrarse en cómo el colapso de la confianza social está alimentando teorías conspirativas de corte nihilista.

Causalmente no habla de Erika ni Charlie Kirk ni Joe Rogan entre otros muchos.

Casualmente habla de los que estaban y están enfrentados con los Kirk
