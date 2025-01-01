edición general
Ni el videojuego de Atari, ni el muñeco de plástico: lo peor de 'E.T, el extraterrestre' fue este terrible juego de mesa

El incomprensible videojuego ha opacado otro desastre jugable de la época: el juego de mesa que apareció en 1982 de la mano de Parker Brothers. Visto ahora, parece un revoltijo de reglas difícil de comprender, empezando por su tablero redondo repleto de casillas con un círculo en el medio. De hecho, solo hay una única ficha para todos los jugadores (de 2 a 4): el propio E.T., al que en cada turno se podía cubrir con una sábana de fantasma hecha de plástico, pudiendo esquivar así las casillas negativas. Esta mecánica, conste, tiene su gracia.

Cuñado #1 Cuñado
Me parece una afirmación arriesgada. En efecto, parece un juego de mesa de mierda, pero superar en esa cualidad al videojuego no es tarea fácil.
#2 Tailgunner
#1 a eso venía yo: no he jugado al juego de mesa y sí, tiene pinta de ser un tostón pero al videojuego sí he jugado en emulador y ojito, ojito, ojito...
Cuñado #3 Cuñado
#2 Por si a alguien la cabe alguna duda: www.retrogames.cz/play_083-Atari2600.php
#4 Eukherio
#2 Tampoco es que los juegos de Atari envejeciesen particularmente bien en general. En cambio juegos de mesa ya había bastantes en los 80 que aun aguantan como Monopoly, Risk, Cluedo, etc.
