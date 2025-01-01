Ni el videojuego de Atari, ni el muñeco de plástico: lo peor de 'E.T, el extraterrestre' fue este terrible juego de mesa

El incomprensible videojuego ha opacado otro desastre jugable de la época: el juego de mesa que apareció en 1982 de la mano de Parker Brothers. Visto ahora, parece un revoltijo de reglas difícil de comprender, empezando por su tablero redondo repleto de casillas con un círculo en el medio. De hecho, solo hay una única ficha para todos los jugadores (de 2 a 4): el propio E.T., al que en cada turno se podía cubrir con una sábana de fantasma hecha de plástico, pudiendo esquivar así las casillas negativas. Esta mecánica, conste, tiene su gracia.