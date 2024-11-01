Ni rastro de responsables políticos: el PP sólo llama a técnicos en la comisión de la DANA del Senado

Diez meses después de la devastadora DANA de Valencia que dejó 228 víctimas mortales, distintas investigaciones siguen en curso, siendo las convocadas en el ámbito parlamentario las que más actividad política suscitan. La que permanece abierta en el Senado lleva desde inicios de año elaborándose, pero, recién iniciado este mes de septiembre, el Partido Popular aún no ha llamado a comparecer a ningún responsable político de la catástrofe.