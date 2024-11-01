edición general
Ni rastro de responsables políticos: el PP sólo llama a técnicos en la comisión de la DANA del Senado

Diez meses después de la devastadora DANA de Valencia que dejó 228 víctimas mortales, distintas investigaciones siguen en curso, siendo las convocadas en el ámbito parlamentario las que más actividad política suscitan. La que permanece abierta en el Senado lleva desde inicios de año elaborándose, pero, recién iniciado este mes de septiembre, el Partido Popular aún no ha llamado a comparecer a ningún responsable político de la catástrofe.

#7 diablos_maiq
No pueden llamar a ningún responsable porque son todos unos irresponsables.
victorjba #3 victorjba
Hay que cuadrar agendas con el Ventorro para llamar a según quién.
ipanies #8 ipanies
La organización delictiva no defrauda nunca, siempre elude las responsabilidades.
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Pues claro, el PP tiene secuestrado al Senado, por lo que no va a hacer nada que demuestre que ellos son los únicos responsables de no haber avisado a los valencianos para salvar sus vidas...
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#2 el Senado, el Supremo, el CGPJ, Policía Nacional, GC,...
sotillo #1 sotillo
Van a empurar a los técnicos, mejor que estén preparados
#4 Emotivo *
El esperpento que montan en El Senado es de tragicomedia
Ha convertido El Senado en un plató de mal teatro.
#5 kilometro80
Ya llamarán a Sánchez, es solo cuestión de tiempo.
