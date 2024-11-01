edición general
Ni una persona atendiendo el teléfono de ayuda a la dependencia, solo locuciones: La Junta de Andalucía lo defiende como “eficiencia” ante FACUA

La federación ha pedido a la consejera que revise el funcionamiento de esta línea para garantizar una atención eficaz, clara y accesible para los usuarios.

