·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15783
clics
Peter acabó con Podemos
10217
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
6014
clics
El mensaje de Jorge Ponce a los adultos que se oponen a la prohibición de las redes sociales a menores
6126
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
5249
clics
¿Sabes que un grupo de meneantes que seguimos aquí...
más votadas
293
La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes
334
Ayuso concederá la Medalla Internacional de la Comunidad a EEUU por ser "el principal faro del mundo libre"
643
El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
353
Rufián: "En Cataluña me llaman traidor, pero representar a alguien en Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal"
620
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
6
clics
Ni una persona atendiendo el teléfono de ayuda a la dependencia, solo locuciones: La Junta de Andalucía lo defiende como “eficiencia” ante FACUA
La federación ha pedido a la consejera que revise el funcionamiento de esta línea para garantizar una atención eficaz, clara y accesible para los usuarios.
|
etiquetas
:
sin
,
personas
,
ayuda
,
dependencia
,
junta
,
andalucía
,
eficiencia
6
1
0
K
87
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
87
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente