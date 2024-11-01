edición general
15 meneos
16 clics
Ni Montoro ni Lezo: las dos velocidades de la Justicia española

Ni Montoro ni Lezo: las dos velocidades de la Justicia española

¿Va la justicia a dos velocidades en función de los intereses judiciales que se muevan? Es una pregunta que se ha convertido en recurrente durante los últimos meses. Si bien para proceder con ciertas investigaciones, informes y juicios han bastado días o semanas, otras se han demorado meses o años sin que exista una explicación aparente a esta diferencia en el apremio. Es el caso, por ejemplo, de la instrucción que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, que se ha

| etiquetas: montoro , lezo , pp , justicia
12 3 0 K 109 politica
3 comentarios
12 3 0 K 109 politica
tul #2 tul *
Que manía tienen los juntaletras del régimen de llamar justicia a un sistema judicial que hace de todo menos impartir justicia
1 K 23
alcama #1 alcama
Lloros S02E02
1 K 17
#3 tierramar *
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/condena-fiscal-general-estado-23f-judicia La condena del fiscal general del Estado, ¿un 23F judicial?
0 K 12

menéame