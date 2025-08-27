·
22
meneos
114
clics
Ni insultos a Pedro Sánchez por parte la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
Ya antes del encuentro, un pequeño grupo de madridistas empezó a insultar al presidente del Gobierno, provocando una pequeña bronca en los exteriores del estadio
#1
Uvieu1926
Los medios de comunicación madrileños son tan porquería y manipuladores que hasta un medio pésimo como La Nueva les tiene que corregir.
Medios que engañan a sus lectores y oyentes inventándose que el Tartiere insultó a Pedro Sánchez o a Vinicius
7
K
52
#7
mstk
#1
"2.5. PARTIDO REAL OVIEDO – REAL MADRID CF, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA JORNADA DE LA TEMPORADA 2025-2026 DE LALIGA EA SPORTS, CELEBRADO EL 24 DE AGOSTO DE 2025 EN EL ESTADIO CARLOS TARTIERE A LAS 21:30 HORAS.
De acuerdo a la información aportada a esta Liga Nacional de Fútbol Profesional por parte del representante oficial de la misma en el partido, denominado Director de Partido, así como de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados…
» ver todo el comentario
0
K
7
#8
Uvieu1926
#7
criatura el Oviedismo odia a La Nueva desde 2003. La afición lo considera un medio hostil precisamente por sus ataques al Real Oviedo y en especial a los oviedistas del fondo. Y empezó en 2003 porque como buen medio afín al PP defendió al alcalde de entonces (Gabino de Lorenzo) que quería acabar con él Real Oviedo y creó un equipo controlado por gente afín a él.
No te lo tomes a mal pero hay que informarse antes de hablar. El Real Oviedo y La Nueva casan pero bastante mal
2
K
34
#12
mstk
#8
¿Esta usted seguro que sus mejicanos no le sueltan pesos a lne.es?
0
K
7
#15
Eibi6
*
#4
ojo que contra quien habría que cargar las tintas es mas contra él árbitro y sus ayudantes que como pone
#7
reflejaron en él acta una realidad paralela. Los medios por aborrecibles que sean tan sólo reflejan los que pone él acta del partido
0
K
8
#2
valandildeandunie
Vaya, el cáncer madrileño intentando expandirse a zonas normales de España.
Afortunadamente esos subproductos de personas casi salen calentitos de la hermosa Oviedo.
4
K
51
#3
MoñecoTeDrapo
#2
que nunca falte la violencia entre las aficiones futboleras
1
K
-3
#5
valandildeandunie
#3
La realidad es que, tal como pone la noticia, era un grupo de ultras del Madrid intentando agredir a un padre con su hijo pequeño.
3
K
40
#9
MoñecoTeDrapo
*
#5
según la noticia es al revés y tú mismo decías que se iban a ir calentitos, pero igualmente pensaba que te referías a otra cosa ajena a esta noticia de la que pudieses tener conocimiento, como una pelea de aficiones a la salida.
0
K
11
#4
Uvieu1926
#2
es que mucha gente engañada pensando que eso había pasado en el Tartiere. Menos mal que había 30.000 personas en el estadio que sabían que todo era un engaño y una manipulación.
Si nos tratan de engañar con algo así imaginarios con algo serio
9
K
69
#11
A_S
Por si alguien no conoce La Nueva España, es un medio más de derechas que el Mundo
3
K
42
#13
amusgada
#11
La Nueva Engaña, el periódico falangista del mañana
2
K
29
#14
Uvieu1926
#13
#11
es que eso es lo gracioso que un medio tan derechoso salga a corregir a los de Madrid
2
K
29
#17
amusgada
#14
que hasta a mí que me la suda el fúmbol sepa que a Vinicius le gritaron tonto por tirarse al suelo con gran aspaviento... vagancia me daba la noticia que subieron ayer de ¿Supersport? cuando tuve pila compis en el partido y no oyeron ninguna de esas tontás ni en tribuna lángara ni ná, ni siquiera de los sinmechero/Simmachiari
0
K
8
#10
Kantinero
Me alegro, además no me cuadraba, Tebas Voxero reconocido denunciándolo, ahora entiendo que quería un titular de Perro hijoputa como sea, me cuadra más
1
K
20
#6
Emotivo
Intentan demostrar que son impunes, pero solo son marionetas de unos intransigentes radicales.
0
K
7
#16
ContracomunistaCaudillo
Qué delito han cometido? Todos los personajes públicos están sometidos a la crítica. Especialmente P. Sánchez, que él y sus secuaces están llevando a este país a la ruina, empezando por su inacción ante los graves problemas de los españoles.
4
K
-24
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
Medios que engañan a sus lectores y oyentes inventándose que el Tartiere insultó a Pedro Sánchez o a Vinicius
De acuerdo a la información aportada a esta Liga Nacional de Fútbol Profesional por parte del representante oficial de la misma en el partido, denominado Director de Partido, así como de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados… » ver todo el comentario
No te lo tomes a mal pero hay que informarse antes de hablar. El Real Oviedo y La Nueva casan pero bastante mal
Afortunadamente esos subproductos de personas casi salen calentitos de la hermosa Oviedo.
Si nos tratan de engañar con algo así imaginarios con algo serio