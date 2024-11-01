Ni 'golden visa' ni reemplazo: aporofobia fascista

El Partido Popular todavía no ha llegado a agitar la bandera de la teoría del reemplazo, como sí están haciendo su escisión ultra, Vox, y los grupos de ultraderecha que lo alimentan y protegen. "Invasión", "sustitución", "remigración", "deportación" o el citado "reemplazo" son términos del neofascismo español -copia de otros europeos o del estadounidense de Donald Trump- que estos activistas xenófobos utilizan para construir un discurso con el que pretenden justificar su odio al extranjero; al extranjero pobre, queremos decir: al que llega...
| etiquetas: migrantes , regularizacion
Es el mismo argumento que se usa para no justificar subidas de sueldo en hostelería "o estás dispuesto a pagar 10€ por una caña"; así que seguro que lo entienden.
Estos paripés de Vox también son necesarios para que los que vienen de fuera sepan que aquí tienen que estar dispuestos a dejarse pisotear por la cúpula capitalista y monárquica.
El capitalismo es listo, por eso está ahí. Antes, el capitalismo iba a África a buscar y obligar a los esclavos. Ahora son los esclavos… » ver todo el comentario
… » ver todo el comentario