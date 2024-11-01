edición general
Ni 'golden visa' ni reemplazo: aporofobia fascista

El Partido Popular todavía no ha llegado a agitar la bandera de la teoría del reemplazo, como sí están haciendo su escisión ultra, Vox, y los grupos de ultraderecha que lo alimentan y protegen. "Invasión", "sustitución", "remigración", "deportación" o el citado "reemplazo" son términos del neofascismo español -copia de otros europeos o del estadounidense de Donald Trump- que estos activistas xenófobos utilizan para construir un discurso con el que pretenden justificar su odio al extranjero; al extranjero pobre, queremos decir: al que llega...

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
vale, de acuerdo con el artículo, pero no aborda la realidad de fondo: ¿hay un empobrecimiento de la mayoría trabajadora de este país? SÍ ¿va a suponer esta regularización de trabajadores, hayan nacido donde hayan nacido, una mejora en la calidad de vida de la mayoría trabajadora de este país? NO; que no contribuya a la mejora no quiere decir que sean los responsables de ello, pero entonces, ¿por qué no ponemos caras, nombre y apellidos, datos reales sobre la mesa de los verdaderos responsables? porque si no lo haces, estás contribuyendo a que el fascismo siga señalando por ahí a falsos culpables y que la mayoría trabajadora de este país, a falta de esos datos reales de los verdaderos responsables, les compre el relato
#5 Meinhard
"¿va a suponer esta regularización de trabajadores, hayan nacido donde hayan nacido, una mejora en la calidad de vida de la mayoría trabajadora de este país? NO" . Esto es falso, muchos de ellos generarán empresas que pueden contratar a locales y pagarán impuestos. Esto repercutirá en crear trabajo o y pagar impuestos. Hasta ahora era lo contrario
inventandonos #6 inventandonos
Este es el auténtico debate. A corto plazo lo veo ligeramente negativo para la masa laboral no especializada, pero a medio les beneficiará. Sin embargo no me gusta que no pueda debatirse, eso es dar votos a BOCS
Andreham #3 Andreham
A todos los que están en contra de esto simplemente recordarles que si quieren comprar fruta en el supermercado o en el paqui que tenga buena pinta y sea barata deben aceptar ésto.

Es el mismo argumento que se usa para no justificar subidas de sueldo en hostelería "o estás dispuesto a pagar 10€ por una caña"; así que seguro que lo entienden.
#4 BoosterFelix *
El capitalismo y la monarquía se descojonan viendo a Vox toreando a los proletarios vasallos españoles haciéndoles echar la culpa de su precariedad y su pobreza a los extranjeros.

Estos paripés de Vox también son necesarios para que los que vienen de fuera sepan que aquí tienen que estar dispuestos a dejarse pisotear por la cúpula capitalista y monárquica.

El capitalismo es listo, por eso está ahí. Antes, el capitalismo iba a África a buscar y obligar a los esclavos. Ahora son los esclavos…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... en patera, a los que viajan hacinados en contenedores o deformados en los bajos de un camión. Lo cuenta en Público Danilo Albín: "Grupos xenófobos alientan la teoría del 'reemplazo' étnico y coordinan acciones contra la regularización de migrantes". El reciente anuncio del Gobierno de aceptar la regularización de medio millón de inmigrantes tras alcanzar un acuerdo con Podemos -que se compromete a revisar su rechazo al traspaso de las competencias de inmigración del Estado a

…   » ver todo el comentario
