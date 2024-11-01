Ni aunque sean legales: la nueva ley de Texas que prohíbe comprar propiedades por parte de extranjeros vinculados a naciones consideradas adversarias por Estados Unidos  

La ley establece que personas, compañías y entidades gubernamentales ligadas a China, Irán, Corea del Norte y Rusia no podrán adquirir tierras de cultivo, viviendas ni propiedades comerciales en Texas. La única excepción será para quienes tengan visas de estudio o de trabajo, que podrán comprar una única residencia para habitarla, pero no más de una. Las personas podrán enfrentar hasta dos años de cárcel, y las empresas u organizaciones involucradas se exponen a demandas de hasta US$250.000 o la mitad del valor de la propiedad en cuestión.