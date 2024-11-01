edición general
Ni aunque sean legales: la nueva ley de Texas que prohíbe comprar propiedades por parte de extranjeros vinculados a naciones consideradas adversarias por Estados Unidos

La ley establece que personas, compañías y entidades gubernamentales ligadas a China, Irán, Corea del Norte y Rusia no podrán adquirir tierras de cultivo, viviendas ni propiedades comerciales en Texas. La única excepción será para quienes tengan visas de estudio o de trabajo, que podrán comprar una única residencia para habitarla, pero no más de una. Las personas podrán enfrentar hasta dos años de cárcel, y las empresas u organizaciones involucradas se exponen a demandas de hasta US$250.000 o la mitad del valor de la propiedad en cuestión.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Texas, el estercolero de EEUU
Apotropeo #5 Apotropeo
#2 pués con el nivel que tiene ahora USA, sí que tiene que estar bajo el listón
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 como Murcia pero con armas y más fanatismo religioso
pepel #4 pepel
No sé yo si es buena inversión comprar ahora nada en EE.UU.
#1 Abril_2025 *
Pues lo normal. Si en tu cabeza crees que hay países enemigos, lo lógico es que no les permitas crear negocios y adquirir tierras en tu país.

Lo raro es lo contrario.
zhensydow #3 zhensydow
Texas, la tierra que robaron a los mexicanos.
