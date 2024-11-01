edición general
Ni 1.000 euros: seis de cada diez pensionistas no alcanzan la nómina media de jubilación

El Gobierno saca pecho de que ha superado los 1.507 euros mensuales, pero el 61% no alcanza siquiera la barrera de los los 1.000 euros

#1 elfin
tú ganas 900€ y yo 3100€, ganamos 2000€ cada 1, de media
#2 imaginateca
Alcanzarán la barrera que les toque en función de lo que hayan cotizado, ¿no?
1 K 20
#5 UnoYDos
#2 Eso venía a preguntar, ¿Cuanto han cotizado? Otros datos importantes. ¿tiene ya casa pagada? Con una casa pagada, con 1000 se puede vivir. No puedes tener grandes lujos ni nada, pero se puede vivir. A mi me parece un problema mucho mas importante la cantidad de gente incapaz de adquirir una casa actualmente, que lo que gane la gente que ya tiene todo pagado/subvencionado. Los problemas que tienen estos jubilados, no van a ser nada comparado con los futuros. Con gente con mas de 30 años que apenas han cotizado ni tienen casa, ni perspectiva de ello.
#8 PaulSciarra
#5 buena pregunta, cuánto ha cotizado.

Alguien que cobra menos de 1000 euros no ha cotizado prácticamente nada.

Una prima de mi madre cotizó 15 años hace 50 años de nada y se saca 1.100 eurazos.

Más de lo que ganan muchos jóvenes.

El país de las paguitas tiene un futuro prometedor :palm:
#4 daniMate
Otro periodista haciendo "noticia" de que mucha gente de un grupo cobra "por debajo de la media".

El día que encuentren un grupo estadístico donde todos los miembros estén "por encima de la media" eso sí sería una gran noticia que haría colapsar las matemáticas
#7 Robus
#4 la noticia es que un 60% esta por debajo de la media, en una normal serían el 50%.

A mi me parece interesante saber que más de la mitad no llegan al SMI.
#3 manzitor
Como bien dice el artículo, hacer promedios tiene riesgos, y eso es precisamente lo que retuerce está mierda de publicación. Si mezclas jubilación con otras prestaciones no contributivas, te salen datos bajos, que es lo que busca el artículo.
#6 Lorips_
Con un genocidio en marcha no nos apetece hablar de problemas de la clase trabajadora...
