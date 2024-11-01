·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8563
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
5750
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
4423
clics
No pasarán
5646
clics
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA
2865
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
más votadas
830
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
428
La organización de la Vuelta Ciclista arranca banderas palestinas a su paso por Aragón
327
“Todos los cómplices del genocidio deberán rendir cuentas”
347
España desplegará protección diplomática para la nueva flotilla a Gaza
337
El ejército israelí ataca a un equipo de DW en Cisjordania (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
15
clics
Ni 1.000 euros: seis de cada diez pensionistas no alcanzan la nómina media de jubilación
El Gobierno saca pecho de que ha superado los 1.507 euros mensuales, pero el 61% no alcanza siquiera la barrera de los los 1.000 euros
|
etiquetas
:
pensionistas
,
alcanzan
,
nómina
,
media
,
jubilación
5
2
0
K
63
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
63
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
elfin
tú ganas 900€ y yo 3100€, ganamos 2000€ cada 1, de media
1
K
27
#2
imaginateca
Alcanzarán la barrera que les toque en función de lo que hayan cotizado, ¿no?
1
K
20
#5
UnoYDos
*
#2
Eso venía a preguntar, ¿Cuanto han cotizado? Otros datos importantes. ¿tiene ya casa pagada? Con una casa pagada, con 1000 se puede vivir. No puedes tener grandes lujos ni nada, pero se puede vivir. A mi me parece un problema mucho mas importante la cantidad de gente incapaz de adquirir una casa actualmente, que lo que gane la gente que ya tiene todo pagado/subvencionado. Los problemas que tienen estos jubilados, no van a ser nada comparado con los futuros. Con gente con mas de 30 años que apenas han cotizado ni tienen casa, ni perspectiva de ello.
0
K
6
#8
PaulSciarra
*
#5
buena pregunta, cuánto ha cotizado.
Alguien que cobra menos de 1000 euros no ha cotizado prácticamente nada.
Una prima de mi madre cotizó 15 años hace 50 años de nada y se saca 1.100 eurazos.
Más de lo que ganan muchos jóvenes.
El país de las paguitas tiene un futuro prometedor
0
K
6
#4
daniMate
Otro periodista haciendo "noticia" de que mucha gente de un grupo cobra "por debajo de la media".
El día que encuentren un grupo estadístico donde todos los miembros estén "por encima de la media" eso sí sería una gran noticia que haría colapsar las matemáticas
2
K
19
#7
Robus
#4
la noticia es que un 60% esta por debajo de la media, en una normal serían el 50%.
A mi me parece interesante saber que más de la mitad no llegan al SMI.
0
K
12
#3
manzitor
Como bien dice el artículo, hacer promedios tiene riesgos, y eso es precisamente lo que retuerce está mierda de publicación. Si mezclas jubilación con otras prestaciones no contributivas, te salen datos bajos, que es lo que busca el artículo.
0
K
12
#6
Lorips_
Con un genocidio en marcha no nos apetece hablar de problemas de la clase trabajadora...
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Alguien que cobra menos de 1000 euros no ha cotizado prácticamente nada.
Una prima de mi madre cotizó 15 años hace 50 años de nada y se saca 1.100 eurazos.
Más de lo que ganan muchos jóvenes.
El país de las paguitas tiene un futuro prometedor
El día que encuentren un grupo estadístico donde todos los miembros estén "por encima de la media" eso sí sería una gran noticia que haría colapsar las matemáticas
A mi me parece interesante saber que más de la mitad no llegan al SMI.