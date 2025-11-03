El New York Times se enfrenta a un boicot de más de 300 escritores y figuras públicas por su cobertura de Gaza [Eng]

Más de 300 escritores, académicos y figuras públicas han declarado un boicot colectivo a la sección de opinión del New York Times, acusándola de una cobertura “sesgada y poco ética” de la guerra que Israel libra en Gaza . En la carta, titulada “El genocidio no es una cuestión de opinión”, el grupo afirmó que su decisión se debía a la “alineación persistente del periódico con la narrativa israelí” y a su incapacidad para ofrecer una cobertura equilibrada de la crisis humanitaria en Gaza. Los autores acusaron al NYT de utilizar su influencia para