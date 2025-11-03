edición general
34 meneos
33 clics

El New York Times se enfrenta a un boicot de más de 300 escritores y figuras públicas por su cobertura de Gaza [Eng]

Más de 300 escritores, académicos y figuras públicas han declarado un boicot colectivo a la sección de opinión del New York Times, acusándola de una cobertura “sesgada y poco ética” de la guerra que Israel libra en Gaza . En la carta, titulada “El genocidio no es una cuestión de opinión”, el grupo afirmó que su decisión se debía a la “alineación persistente del periódico con la narrativa israelí” y a su incapacidad para ofrecer una cobertura equilibrada de la crisis humanitaria en Gaza. Los autores acusaron al NYT de utilizar su influencia para

| etiquetas: boicot , nyt , opinión , gaza , israel
28 6 0 K 280 medioscom
3 comentarios
28 6 0 K 280 medioscom
#3 concentrado
Hasta Haaretz ha escrito artículos más críticos con la invasión de Gaza que el NYT
1 K 31
nanustarra #2 nanustarra
Pues se supone que es el faro de la progresía de la costa este. Seguramente, en la balanza les pesa más la tribu que los valores.
1 K 15
#1 Mosquitón *
Ahora llegará Trump a cerrarlo.
1 K 13

menéame