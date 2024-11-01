Neurotecnología en el ámbito militar: una introducción (inglés)

Esta introducción consta de cuatro secciones. La sección 1 presenta brevemente la neurotecnología, proporcionando una descripción de lo que hace y cómo lo hace. La sección 2 ofrece una visión general de las posibles aplicaciones militares de diversas neurotecnologías para diversas funciones: aplicaciones en el campo de batalla, funciones de apoyo (es decir, formación, reclutamiento y selección de personal), asistencia sanitaria militar, inteligencia, interrogatorios y contrainteligencia. También expone los factores que impulsan el creciente