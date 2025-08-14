·
Netanyahu ironiza con el hambre en Gaza: "Hamás necesita Ozempic
El primer ministro israelí niega la hambruna en Gaza a pesar de ser la causa de más de 200 muertes según las autoridades gazatíes
genocidio
sionismo
hambruna
actualidad
#1
shake-it
En el infierno debe haber un lugar reservado para esta clase de gentuza. Hay que ser hijo de mil putas...
7
K
100
#8
kaos_subversivo
#1
le espera la piña diaria junto a hitler
0
K
12
#9
neuron
#1
Cárcel?
0
K
12
#7
camvalf
*
Una vez hecho el chiste, ahora que me explique que tiene que ver HAMAs con que estén masacrado a la población sin más
4
K
57
#2
themarquesito
Y Netanyahu necesita polonio
1
K
40
#3
shake-it
#2
O plomo
0
K
17
#5
jm22381
No tener conciencia debe permitirle dormir como un tronco... si la tuviera los gritos de madres y bebés palestinos se lo impedirían
1
K
31
#11
capitan__nemo
Pensaba que era humor negro de elmundotoday.
1
K
31
#12
OCLuis
¿Cómo es posible que un pueblo tan avanzado como el alemán se haya dejado engañar y subyugar por un alucinado como Hitler? ¿Cómo es posible que millones de hombres tan ingeniosos y tan emprendedores se hayan dejado llevar como borregos al matadero de la Segunda Guerra Mundial? Y, ¿cómo es posible que los políticos de la sociedad «occidental», que se cree la más desarrollada del mundo, no hayan sido capaces de evitar aquella matanza espantosa en la que los científicos pusieron al servicio de
…
» ver todo el comentario
1
K
30
#6
Moixa
Le deseo la muerte más lenta y dolorosa posible.
1
K
26
#10
Kuruñes3.0
*
Espero que cuanto antes esa alma maligna desocupe su envoltura mortal y vaya a parar al infierno de donde ha salido, ni rata ni serpiente es, un puto virus, merece mil muertes.
1
K
20
#4
Tiranoc
Él lo dice tranquilo mientras mastica a Judas, Bruto y Casio.
0
K
8
