La cuenta oficial del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en X ha escrito unos duros mensajes contra el Gobierno español y, en particular, contra el presidente Pedro Sánchez, al que le acusa de amenazar al estado judío por decir que no puede detener la lucha de Israel contra Hamás porque "España no tiene armas nucleares".
Pero la culpa del declive de occidente y sus democracias es del Comonesmo.
Sí, España está en el lado bueno de la historia.
Por algo son el pueblo elegido y tienen al primo de zumosol detrás.