edición general
26 meneos
35 clics
Netanyahu acusa a Sánchez de amenazar a Israel al decir que España "no tiene armas nucleares" para detener su ofensiva en Gaza

Netanyahu acusa a Sánchez de amenazar a Israel al decir que España "no tiene armas nucleares" para detener su ofensiva en Gaza

La cuenta oficial del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en X ha escrito unos duros mensajes contra el Gobierno español y, en particular, contra el presidente Pedro Sánchez, al que le acusa de amenazar al estado judío por decir que no puede detener la lucha de Israel contra Hamás porque "España no tiene armas nucleares".

| etiquetas: netanyahu , españa , sánchez , gaza
22 4 1 K 321 actualidad
17 comentarios
22 4 1 K 321 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 sportz_yugoslavs
Lo del victimismo sionista se les está yendo de las manos
10 K 130
#9 mam23
#1 mas bien es jabon de manos
0 K 6
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Acusa, miente, se victimiza, y de paso lanza una amenaza velada. El cinismo israelí no tiene par.
6 K 89
#6 Icelandpeople
Todo el Likud está ya en el fondo de una espiral esquizoide- necrófila que les impide ver más allá de un palmo desde sus narices.
3 K 55
#11 sportz_yugoslavs
#6 Todos los partidos de derecha están siendo fagocitados por las mismas mecánicas ultra que han alimentado.

Pero la culpa del declive de occidente y sus democracias es del Comonesmo.
5 K 76
#12 Icelandpeople
#11 Y de la momia de Leming.
1 K 32
Yoryo #16 Yoryo
#11 Eso tiene cura...  media
0 K 10
OCLuis #2 OCLuis *
Da igual lo que diga nuestro presidente: al NoTanYahoo todo le va a sentar mal. Los sionistas tienen la mandíbula no de cristal sino de talco.
3 K 41
Lutin #7 Lutin
Habrá escrito "mira lo que está haciendo el perroooooo Sanxe" pero en hebreo.
2 K 28
pip #10 pip
Hombre, a ver, se entiende lo que Sánchez quería decir, pero sabiendo que le iban a sacar puntilla a todo, podría habérselo ahorrado. No está muy bien traído.
1 K 23
#13 Grahml
De hijos de puta que son el Netanyahu y sionistas genocidas del estilo, se muestran incapaces de comprender que la única lectura del discurso de Sánchez está basado en la honestidad y realismo institucional que España tiene en el orden mundial establecido, en el que reconoce límites y reafirma voluntad de actuar por vías políticas y humanitarias.

Sí, España está en el lado bueno de la historia.
0 K 19
#3 Kuruñes3.0
Que te vengo de bien neno, que podía sacar una chuta o un baldeo pero el Richal es legal, venga neno, dame los vente pavos de bien.
1 K 16
elGude #4 elGude
Es tan estúpido que no se cómo sentirme al respecto
0 K 13
HAL9K #8 HAL9K
Supongo que será una forma algo torticera de decir que Sánchez ha animado a las potencias con armas nucleares a intervenir.
0 K 11
#14 pirat
Pues nada, un misilazo al pedor, total como no pasa nada...
Por algo son el pueblo elegido y tienen al primo de zumosol detrás.
0 K 7
Yoryo #17 Yoryo *
#14 Hay muchos primos que todavía no han aparecido, algunos llevan turbante y otros son hijos del dragón, esta vez al oso le pilla lejos :troll:
0 K 10
Lutin #15 Lutin
A ver si alguien le pega un tiro en la calle al Genocida, ahora que se está poniendo de moda.
0 K 6

menéame