Nepal ofrece permisos gratuitos para escalar 97 nuevas cumbres y desafía la saturación del Everest

El gobierno busca atraer turismo internacional abriendo cumbres de difícil acceso y sin costo para expediciones durante las próximas dos temporadas

2 comentarios
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Son sus montañas, y se las follan como quieren. Luego que no lloren por las consecuencias.
antesdarle #2 antesdarle
#1 eso ya será problema para el siguiente :troll:
