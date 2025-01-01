edición general
Negro amanecer en el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas arrasado por el fuego

Las impresionantes vistas del Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas en El Bierzo (León) han sido hoy más impresionantes que nunca. Los rastros arqueológicos en el paisaje que dejaron los romanos en la antigua mina de oro han dado paso a la desolación de montes negros y arrasados tras el paso ayer domingo de oleadas de incendios que afectaron a numerosos puntos de la provincia, especialmente en las comarcas de El Bierzo y la Cabrera.

autonomator #1 autonomator
Una verdadera lástima.
En horas se destruye lo que tardará generaciones en recuperarse.
¿Incendio provocado?
¿Desidia y dejadez de la administración castellanoleonesa en el mantenimiento?
¿Falta de recursos?
Espero se investigue y se llegue al fondo del asunto.
Un paraje inolvidable para el que tuviese la suerte de haberlo conocido en su esplendor.
Triste lunes, ánimo a las gentes del Bierzo.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Según comenta el presidente de la comunidad de CYL, parece ser que el incendio es intencionado.
Kasterot #5 Kasterot
He estado dos veces, recuerdo perfectamente el entorno, y hay unos castaños grandísimos. Pero ya se veía que estaban afectados de incendios anteriores, recuerdo incluso en la Tv de comentarlo..
Aquello quitando 4 castaños era un secarral y ahora un erial
vviccio #3 vviccio
Los bosques tal como los conocemos acabarán desapareciendo. No solo es culpa de incendiarios, es el cambio climático que provoca que esté todo seco y que convierte cualquier masa forestal en un polvorín esperando cualquier chispa.
#7 Pitchford
#3 En zonas con sequías prolongadas que conducen a montes muy inflamables ya se sabe que conviene mantener paisajes en mosaico, en las que zonas salvajes de tamaño limitado se intercalen con zonas de dehesa de mínima inflamabilidad y fácil extinción. Además, el mantenimiento de las zonas de dehesa produciría biomasa aprovechable como recurso energético. Supongo que no se hace en general porque no se quieren dedicar los recursos económicos que se precisarían.
Asimismov #2 Asimismov
!Snifffff!
Aergon #8 Aergon
Bienvenidos al futuro, un adelanto del fall out que nos aguarda.
youtu.be/n_axmYF2q1E?
#4 k3ym4n
A ver cuánto tardan en mi tar negocio en ese espacio natural
#6 Madmaxi
Ahora tendremos molinillos y romanos, una maravilla.
