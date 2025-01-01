Negro amanecer en el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas arrasado por el fuego

Las impresionantes vistas del Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas en El Bierzo (León) han sido hoy más impresionantes que nunca. Los rastros arqueológicos en el paisaje que dejaron los romanos en la antigua mina de oro han dado paso a la desolación de montes negros y arrasados tras el paso ayer domingo de oleadas de incendios que afectaron a numerosos puntos de la provincia, especialmente en las comarcas de El Bierzo y la Cabrera.
| etiquetas: las médulas , arrasadas por el fuego , patrimonio de la humanidad
En horas se destruye lo que tardará generaciones en recuperarse.
¿Incendio provocado?
¿Desidia y dejadez de la administración castellanoleonesa en el mantenimiento?
¿Falta de recursos?
Espero se investigue y se llegue al fondo del asunto.
Un paraje inolvidable para el que tuviese la suerte de haberlo conocido en su esplendor.
Triste lunes, ánimo a las gentes del Bierzo.
Aquello quitando 4 castaños era un secarral y ahora un erial
