Las negligencias médicas motivaron 15.000 denuncias de pacientes en 2025 en España

Las negligencias médicas motivaron 15.000 denuncias de pacientes en 2025 en España

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2025 una media de 41 casos al día por presuntas negligencias médico-sanitarias, la cifra más alta de la última década y que supone un total de 14.986 casos (898 más que en 2024), de los cuales 951 fueron con resultado de muerte (153 más que en 2024). Los casos más habituales se produjeron por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias.

teneram
Por orden descendente, las CCAA con más denuncias por negligencias son: Madrid (4.005 casos), Andalucía (2.730), Cataluña (2.059), Comunidad Valenciana (1.133), Castilla y León (858), Castilla-La Mancha (801), Galicia (704), País Vasco (432), Murcia (430), Aragón (401), Canarias (320), Extremadura (271), Cantabria (248), Asturias (210), Baleares (196), Navarra (90), La Rioja (56), Ceuta y Melilla (12).
YSiguesLeyendo
sabemos el reparto de denuncias por autonomías y su porcentaje relativo en comparación con su población? porque si no, no sirve para nada porque no hay un sistema sanitario sino 18 (17 de las autonomías y 1 en las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que dependen directamente del Estado)
taSanás
#7 mariano Rajoy, eres tú?
Bolgo
#8 jajaja si. El alcalde blablabla
#9 Astur_
y solo 4 acabaron en pelea y 4 culpables en el juzgado,
CharlesBrowson
muy preucupante
Bolgo
#1 ciertamente, cuando la sanidad se convierte en negocio; es muy preocupante… no hace falta ni tirar de hemeroteca
CharlesBrowson
#4 en gran parte, el 90% incluso diría, pero ya empieza a asomar en las negligencias una falta de profesionalidad y ya no se si de formación
Bolgo
#5 no quiero sonar prepotente, pero tus argumentos de los mios
