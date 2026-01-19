Las negligencias médicas motivaron 15.000 denuncias de pacientes en 2025 en España

La asociación El Defensor del Paciente recibió en 2025 una media de 41 casos al día por presuntas negligencias médico-sanitarias, la cifra más alta de la última década y que supone un total de 14.986 casos (898 más que en 2024), de los cuales 951 fueron con resultado de muerte (153 más que en 2024). Los casos más habituales se produjeron por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias.