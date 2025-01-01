edición general
Del negacionismo ultra a los recortes en prevención de incendios: el debate político sobre la emergencia climática

La banalización de los efectos del aumento de la temperatura del planeta ha logrado impregnar la acción de administraciones que recortan sistemáticamente en políticas verdes al mismo tiempo que la crisis climática se acentúa

ContinuumST #6 ContinuumST
#4 Verás, te lo transformo desde el cerebrito de los señores del negocio. ¿Energía "gratis" en las casas con placas solares? "No, ahí no tengo negocio ni controlo yo si hoy la luz vale 2 o vale 50. Además extraigo petróleo, lo transporto en barcos por medio planeta, lo transformo en gasolina, pongo gasolineras, vendo coches... AHÍ sí que hay negocio para mí y mis amigotes."

¿Fincas sostenibles? "Bah, mejor regar por inundación, como se ha hecho toda la vida, contratar a cuatro mataos para recolectar y a ganar pasta. Los pastos se queman como siempre, esto es así, (da menos curro y es más barato.)"

Y podría seguir.
Asimismov #7 Asimismov
#6 esos negocios están muriendo, por agotamiento del modelo.
ContinuumST #8 ContinuumST
#7 Hasta la última gota de petróleo en el planeta, hasta la última gota de agua del planeta, hasta... seguirá ese modelo en marcha.
Asimismov #9 Asimismov
#8 ya tienes a los responsables.
Asimismov #1 Asimismov
Si hubiera debate no ocurriría lo que ocurre. Pero debatir es que la derechona empiece a perder, como cuando se debate sobre marxismo, o comunismo, no dan pie a debatir porque eso para ellos el debatir ya es perder.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Es cuestión de necedad. Una necedad que para nada voy a relacionar con los negativos al meneo.

Un ejemplo de ello: La Junta de Castilla y León descartó ante la Unesco que el cambio climático supusiera un peligro para Las Médulas

www.meneame.net/story/junta-castilla-leon-descarto-ante-unesco-cambio-
ContinuumST #3 ContinuumST
#2 Creo que si vieran que hay negocio o negocios en aceptar el cambio climático lo abrazarían como locos.
Asimismov #4 Asimismov
#3 pues los hay. La electricidad renovable es más barata que la tradicional. Las fincas sostenibles mantienen los rendimientos, mientras que las tradicionales se agotan,
#5 tierramar *
Privatizaciones y corrupción van de la mano: www.meneame.net/story/montes-espanoles-riesgo-corrupcion-lucha-contra- la información procede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, tras la investigación y detención de Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en Valencia, y se señala que los miembros de esta red se habrían repartido los concursos públicos de España y Portugal pactando precios bajos y sobornando a multitud de cargos públicos del país, funcionarios del Ministerio de Fomento incluidos, para compartir más tarde el sobrante.
