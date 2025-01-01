Del negacionismo ultra a los recortes en prevención de incendios: el debate político sobre la emergencia climática

La banalización de los efectos del aumento de la temperatura del planeta ha logrado impregnar la acción de administraciones que recortan sistemáticamente en políticas verdes al mismo tiempo que la crisis climática se acentúa
¿Fincas sostenibles? "Bah, mejor regar por inundación, como se ha hecho toda la vida, contratar a cuatro mataos para recolectar y a ganar pasta. Los pastos se queman como siempre, esto es así, (da menos curro y es más barato.)"
Y podría seguir.
Un ejemplo de ello: La Junta de Castilla y León descartó ante la Unesco que el cambio climático supusiera un peligro para Las Médulas
