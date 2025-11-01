edición general
Los nefrólogos piden un cribado de menos de un euro para desenmascarar la enfermedad renal, que no para de crecer

La albúmina, una proteína producida por el hígado que normalmente se encuentra en la sangre, se cuela a veces en la orina. Mala señal. Es el chivato de que los riñones no están haciendo bien su trabajo. Detectarlo es sencillo, se puede por menos de un euro por paciente, y los nefrólogos piden incluir un cribado para desenmascarar la enfermedad renal crónica, que lleva años creciendo y que puede frenarse si se actúa a tiempo.

WcPC #3 WcPC
Pues si cuesta tan barato no se hará, no es rentable externalizar el análisis...
#4 doppel
No hay dinero para esto...
#1 Pitchford
Tengo entendido que la albúmina suele medirse de forma rutinaria en la sangre, pero no en la orina.
Kamillerix #2 Kamillerix
Si al hacer pipí ves que se hace espuma persistente... :troll:
