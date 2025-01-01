·
main action
"Necesitan una Nakba": exjefe de inteligencia israelí afirma que el número de muertos en Gaza es "necesario" (EN)
Según una grabación de audio transmitida por el Canal 12 de Israel, Aharon Haliva dijo que el creciente número de muertos servirá como "un mensaje para las generaciones futuras".
sionismo
genocidio
gaza
palestina
nakba
actualidad
15 comentarios
#1
Jointhouse_Blues
No existe descalificativo para estos seres. Todos me parecen insuficientes.
7
109
#2
sotillo
#1
Se están acusando ellos y supongo que sus familias
0
11
#5
themarquesito
#1
Hasta llamarles terroristas es quedarse corto
2
39
#11
pcmaster
#1
Son desechos (in)humanos .
0
20
#4
thror
Las semillas de odio que planta Israel las acabara recogiendo algun dia, y no les gustara nada.
4
54
#6
laruladelnorte
#4
Yo espero ver ese día.
3
42
#10
azathothruna
#6
Yo quiero acelerarlo
2
32
#13
laruladelnorte
#10
Creo que es el deseo de muchos.
1
18
#3
txepel
Lleváis 80 años transmitiendo el mismo “mensaje para las generaciones futuras” y la respuesta que estáis teniendo es la esperable, odio ciego y 7s de octubres. Y yo ya estoy dudando si sois simplemente unos HdPs cínicos o realmente sois tan densos como aparentáis.
2
29
#7
gale
Necesitan un genocidio para aumentar el país, dice.
1
24
#15
joffer
#7
pues tienes cara de bonachón
0
12
#9
pepel
Y eso lo dice después de haberse sentido responsable de la masacre de Hamás.
www.meneame.net/story/dimite-jefe-inteligencia-militar-israeli-respons
0
16
#14
Gry
¿Igual que se recuerdan los campos de exterminio nazis?
No creo que sea algo de lo que presumir.
0
14
#8
karakol
Más vale que asesinen a todos porque cualquier palestino que quede vivo solo tendrá un objetivo en la vida.
2
7
#12
guillersk
#8
Tú da ideas....
0
10
No creo que sea algo de lo que presumir.