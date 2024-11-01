edición general
4 meneos
20 clics
Es necesario retrasar el lanzamiento de PlayStation 6

Es necesario retrasar el lanzamiento de PlayStation 6

La crisis de precios de la memoria ocasionada por el auge de la IA convierte el lanzamiento de una nueva generación en 2027 inviable. Nos encontramos en un mundo sacudido por fuerzas más allá de nuestro control que hace imposible cualquier atisbo de predictibilidad. No existen los parámetros que antaño utilizábamos para hacer planes a largo plazo y definir estrategias racionales. Los eventos se suceden con demasiada rapidez. La disrupción es constante, no solo ya tecnológica, sino financiera, social y, sobre todo, geopolítica.

| etiquetas: lanzamiento , playstation 6
4 0 1 K 35 actualidad
6 comentarios
4 0 1 K 35 actualidad
WcPC #3 WcPC
La Play 5 aún no ha tenido ningún lanzamiento que puedas decir "este es el título de la generación"...
Hablar de la siguiente es absurdo.
El hardware de la 5 es más que suficiente para todo lo que se desarrolla ahora.
6 K 69
#4 A_S
#3 Esto no tiene nada que ver con el hardware, con las prestaciones de la consola o con los juegos lanzados. Esos son temas secundarios, lo importante es la pasta y todo el dinero que pueden ganar con una nueva consola.

Mírate por ejemplo los modelos del IPhone, no hay casi diferencia entre uno y el siguiente. Aquí importa el dinero y la cantidad de gente que se va a comprar el último modelo.
1 K 21
#6 kkculopis
#3 de acuerdo contigo. Y si total los juegos que sacan son remakes de la play 2
0 K 7
eltxoa #1 eltxoa
nos vendría bien una temporada dedicarnos a optimizar el software al hardware existente en vez de pedir más hardware para todo
1 K 15
laveolo #2 laveolo
#1 vivimos en la época del abaratamiento. Lo que pides es desarrollo caro, nos seguirán vendiendo lo mismo y punto.
1 K 17
#5 kkculopis
Si se puede decir que la play 5 lleva 4 dias que aun que la lanzaron en 2020 con lo cara que era yo no me la pille hasta el 2022. No se puede cambiar de consola cada 4 años. Y lo que dicen para los juegos que hay sobra con la play 5
0 K 7

menéame