edición general
12 meneos
29 clics
Nebraska y Iowa pierden el 6% de su PIB, principalmente a causa de la agricultura [Ing]

Nebraska y Iowa pierden el 6% de su PIB, principalmente a causa de la agricultura [Ing]

Nebraska e Iowa empataron como los estados con las mayores pérdidas del PIB en el primer trimestre de 2025, con un 6,1 %, según un informe de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. El análisis del primer trimestre comparó el PIB de Nebraska con el de hace un año. El informe reveló que la caída de la agricultura fue el factor que más influyó en las tasas de Nebraska y Iowa. John Hansen, presidente de la Unión de Agricultores de Nebraska, dijo que cree que el país se enfrenta a la peor crisis financiera agrícola desde la década de 1980.

| etiquetas: trump , doge , ice , aranceles , agricultura
10 2 0 K 134 actualidad
6 comentarios
10 2 0 K 134 actualidad
JanSmite #1 JanSmite
Para poder hacerse una idea de lo que significa perder un 6% del PIB: España dedica a Educación un 4,5% del PIB…

Perder un 6% es UNA BURRADA.
8 K 113
sotillo #2 sotillo
El país no se enfrenta a una crisis, el país fomenta una crisis y vais por buen camino
4 K 52
Imag0 #6 Imag0
Pegarle fuego al país para luego apagar el fuego y presentarse como un salvador. Buen tutorial Zanahorio.
0 K 11
#4 omega7767
esto se arregla con más aranceles y alguna guerra
0 K 10
#5 diablos_maiq *
#4 además, la culpa es de Biden, de Obama y de Hillary. Y de los inmigrantes, que no trabajan como debieran y eso demuestra que deben ser deportados.
0 K 10
#3 NoMeVeas *
Es increible como esto esta teniendo 0 repercusiones en la ultraderecha nacional, subdita de Trump. USA saldra de esta crisis a base de colonizarnos y obligarnos a trabajar para sacarlos a ellos de la crisis.
0 K 8

menéame