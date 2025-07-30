Nebraska y Iowa pierden el 6% de su PIB, principalmente a causa de la agricultura [Ing]

Nebraska e Iowa empataron como los estados con las mayores pérdidas del PIB en el primer trimestre de 2025, con un 6,1 %, según un informe de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. El análisis del primer trimestre comparó el PIB de Nebraska con el de hace un año. El informe reveló que la caída de la agricultura fue el factor que más influyó en las tasas de Nebraska y Iowa. John Hansen, presidente de la Unión de Agricultores de Nebraska, dijo que cree que el país se enfrenta a la peor crisis financiera agrícola desde la década de 1980.