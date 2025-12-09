Naylamp y la navegación lambayeque

En Perú se desarrolló la cultura Lambayeque o Sicán entre los años 750 y 1375. Se cree que el desarrollo de la navegación en grandes balsas fue a partir del siglo VIII d. C., lo que permitió a los lambayecanos aventurarse más allá de las fronteras conocidas. Existe evidencia de que navegaban por mares abiertos, y de que lo hicieron casi un milenio antes de que Colón llegase a América. Mantenían contactos comerciales con los pueblos de la costa actual ecuatoriana, Colombia e incluso con regiones en América Central.