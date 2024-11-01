El navegante: una odisea en el tiempo  

Largometraje de 1988, coproducido entre Australia y Nueva Zelanda, dirigido por Vincent Ward. Ganó varios premios en estos dos países, entre los que se incluye el Australian Film institute Award a la mejor película y en festivales europeos de cine fantástico. Para salvar a un poblado medieval de la peste negra, un niño visionario encabeza con cinco hombres un viaje ingenuo y fantástico a través del centro de la tierra hasta llegar, desde la Inglaterra del siglo XIV donde se encuentran, a la Nueva Zelanda del siglo XX.