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Naturhouse propone a María Dolores de Cospedal como consejera independiente de la compañía

Naturhouse propone a María Dolores de Cospedal como consejera independiente de la compañía

Naturhouse abordará en la junta general ordinaria de accionistas, prevista para el 29 de mayo, el nombramiento de María Dolores de Cospedal García, ex ministra de Defensa, ex presidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, como consejera independiente, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por países, Naturhouse facturó 19,2 millones de euros en Francia, un 1,3% más que en 2024, mientras que en España, la cifra de negocio cayó un 6%, hasta los 10,1 millones de euros. En Italia regist...

| etiquetas: naturhouse , dolores de cospedal , propuesta , consejera , junta de accionista
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12 comentarios
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  1. themarquesito #6 themarquesito
    #1 En forma de simulación
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  2. Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
    Consejera en diferido.
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  3. #8 Sacapuntas
    #3 Seguro, porque si piensan que contratándola va a subir la cifra de negocio en España y van a obtener sobres beneficios... :shit:
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  4. pepel #5 pepel
    Pues no comeré esa porquería.
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  5. MyNameIsEarl #7 MyNameIsEarl *
    Ya lo veo, discurso de la Cospe el primer dia: "He venido a saquear Naturhouse, digo, hemos venido a aumentar mis beneficios, digo, los beneficios.....". La notas en un juicio, aunque sea de testigo, y currazo al canto, la meritocracia buena le llaman.
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  6. Laro__ #10 Laro__ *
    ¿Qué mierdas venderán estos para tener que recurrir a una política recientemente imputada por corrupción? Ójala le hagan probar todas sus porquerías.

    pd: Imputada/investigada pero, gracias su juez de confianza, con la causa _archivada de forma provisional_.
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  7. SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
    #10 Pues hombre, siendo Félix Revuelta presidente de Naturhouse, imagino que la idea es robar mucho más, evadir más impuestos, capitales y blanquear dinero de la farlopa a tope.
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  8. Deviance #3 Deviance
    Esto va de coña, no?
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  9. obmultimedia #4 obmultimedia
    Consejera homeopatica como los productos de Naturhouse.
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  10. manzitor #9 manzitor
    Naturhouse se va a poner a dieta estricta. Si esta bruja sabe de algo, es de recortar (además de mentir, claro)
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  11. #12 eugeniodl
    Adiós.
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  12. #2 yukatan
    Necesitan clases de nóminas...
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