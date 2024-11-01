Naturhouse propone a María Dolores de Cospedal como consejera independiente de la compañía

Naturhouse abordará en la junta general ordinaria de accionistas, prevista para el 29 de mayo, el nombramiento de María Dolores de Cospedal García, ex ministra de Defensa, ex presidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, como consejera independiente, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por países, Naturhouse facturó 19,2 millones de euros en Francia, un 1,3% más que en 2024, mientras que en España, la cifra de negocio cayó un 6%, hasta los 10,1 millones de euros. En Italia regist...