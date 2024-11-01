Native Instruments en insolvencia: Cómo afecta a usuarios

Durante la fase preliminar actual de Native Instruments, el Prof. Dr. Torsten Martini –especialista en reorganizaciones corporativas con un historial documentado en sectores tecnológicos– asume el control efectivo sobre las decisiones estratégicas críticas, que incluyen negociaciones con acreedores, evaluación de unidades rentables VS deficitarias, identificación de compradores potenciales para segmentos específicos del negocio, y determinación de qué contratos laborales mantener o terminar. En Alemania, el administrador concursal opera ...
| etiquetas: native instruments , insolvencia , concurso preventivo , consecuencias