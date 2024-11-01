La NASA selecciona a estudiantes de Sevilla por su revolucionario sistema de reciclaje para Marte

Un equipo de la Hispalense ha sido seleccionado entre los 50 finalistas del 'Space Apps Challenge' de entre más de 18.860 equipos de 152 países.

Han desarrollado una solución sostenible para el reciclaje en el planeta rojo que transforma los desechos poliméricos generados por los astronautas en materiales de construcción. Este logro no solo representa un avance significativo para la exploración espacial, sino que también pone de manifiesto el talento científico emergente