La NASA revela una fotografía de un sprite rojo que apareció sobre un castillo francés  

La NASA destacó como imagen del mes una espectacular fotografía de duendes rojos o "sprite", un raro fenómeno luminoso que aparece en el cielo durante las tormentas y que fue captado sobre el castillo medieval de Beynac. Poco se sabe sobre los sprites ya que duran menos de 10 milisegundos y son invisibles al ojo humano. Sólo gracias a la fotografía digital es que se han empezado estudiar pero aún no se sabe cómo se producen. Video del momento en el que apareció el sprite: youtu.be/7tvdMAmehYw?si=v9F9u6orbBJY32Cp
Enconte un youtube explicativo con bastantes capturas www.youtube.com/watch?v=tGPQ5kzJ9Tg