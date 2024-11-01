edición general
La NASA revela una fotografía de un sprite rojo que apareció sobre un castillo francés

La NASA revela una fotografía de un sprite rojo que apareció sobre un castillo francés  

La NASA destacó como imagen del mes una espectacular fotografía de duendes rojos o "sprite", un raro fenómeno luminoso que aparece en el cielo durante las tormentas y que fue captado sobre el castillo medieval de Beynac. Poco se sabe sobre los sprites ya que duran menos de 10 milisegundos y son invisibles al ojo humano. Sólo gracias a la fotografía digital es que se han empezado estudiar pero aún no se sabe cómo se producen. Video del momento en el que apareció el sprite: youtu.be/7tvdMAmehYw?si=v9F9u6orbBJY32Cp

tableton #4 tableton
Guau no conocia este fenomeno, que guapo...
Enconte un youtube explicativo con bastantes capturas www.youtube.com/watch?v=tGPQ5kzJ9Tg
#2 otro_nick_mas_nuevo
CastleBenia
#1 solojavi
Claro que saben como se producen, pero tienen miedo a reconocerlo públicamente /IkerJimenez_off :troll:
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
la nave de startrek que le fallo el camuflage...
