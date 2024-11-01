La NASA desmonta uno de los mayores mitos sobre Marte: el “lago oculto” nunca existió

Antes de que las teorías se dispararan, la comunidad científica tenía motivos para ilusionarse: un eco intenso bajo el hielo marciano es el tipo de firma que, en la Tierra, solo produciría un depósito de agua líquida. Sin embargo, un giro de 120 grados realizado por el Mars Reconnaissance Orbiter cambió el punto de vista… y la historia completa. Con la nueva perspectiva, el radar SHARAD reveló un paisaje muy diferente al que se había imaginado. Y lo que apareció reescribe la interpretación de Marte bajo el hielo.