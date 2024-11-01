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Nadie sabe qué ha pasado con las megadonaciones para la Biblioteca Presidencial de Trump [ENG]

Nadie sabe qué ha pasado con las megadonaciones para la Biblioteca Presidencial de Trump [ENG]

Las bibliotecas presidenciales han tenido potencial para la corrupción desde hace tiempo, permitiendo a expresidentes solicitar grandes donaciones sin ninguna transparencia. Donald Trump ha llevado este hueco legal a un nuevo límite. A comienzos de este segundo mandato había conseguido sacar grandes sumas con acuerdos extrajudiciales espurios —y nadie tiene claro a dónde ha ido ese dinero tras la disolución de las dos sociedades que debían gestionarlo.

| etiquetas: trump , biblioteca presidencial , donaciones , miami , jet
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7 comentarios
10 3 0 K 138 EEUU
manuelpepito #1 manuelpepito
A robar que son dos dias
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themarquesito #2 themarquesito
Florida había regalado un terreno estupendo para esa biblioteca.
www.meneame.net/story/florida-regala-valioso-terreno-miami-biblioteca-

Además el jet de 400 millones de dólares regalado por Qatar, después de su uso como Air Force One, iba a pasar a manos de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump con derecho de uso para Trump como avión privado.
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Pertinax #7 Pertinax
#2 Lo va a utilizar para llevar libros a El Paso, mal pensados, que sois unos mal pensados.
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#6 concentrado
Vamos que personajes como Milei o Ayuso defienden a este hombre como un semidios del cual tienen una envidia tremenda.
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Meneanauta #4 Meneanauta *
Ni con los 1000 millones de dólares que apoquinó cada país que quiso formar parte de la Junta de Paz de Trump para Gaza
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#3 sliana
una pista: no se ha perdido.
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Dakaira #5 Dakaira
No tengo pruebas, ni tampoco dudas que así como se lo donaron lo metió en la hucha de cerdo que tiene...
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menéame