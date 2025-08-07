·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9881
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
4504
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
4387
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
4734
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3204
clics
"Las apariencias engañan" | Leonardo A (antes Leonardo Dantés) | TEDxCadizUniversity
más votadas
590
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
459
Subí un vídeo denunciando la ludopatía online: Youtube me lo eliminó
369
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
576
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
419
Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
38
clics
Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y “duermen en el coche”
Miles de camareros se enfrentan a sueldos bajos, jornadas abusivas y una crisis habitacional que les obliga incluso a dormir en coches.
|
etiquetas
:
camareroa
,
hostelería
,
crisis
13
3
0
K
181
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
181
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
elTieso
Con ese sueldazo y condiciones no hay quien lo entienda.
5
K
88
#6
Verdaderofalso
#1
dan ganas de dejarlo todo e ir
0
K
20
#3
Cehona
La patronal es esa que no ve el problema habitacional pero si el SMI
1
K
34
#4
Ihzan
Nadie quiere trabajar por un cuenco de arroz, salvo aquellos que se estan muriendo de hambre. Precisamente por eso quieren traer mano de obra extranjera, si puede ser, que se este muriendo de hambre para pagar lo minimo
1
K
30
#5
Jointhouse_Blues
Para sorpresa de nadie. Si trabajar no te permite cubrir ni las más básicas necesidades, eso es esclavitud.
1
K
30
#2
SubeElPan
Ayer comí en un muy buen restaurante y caro, y hablando con el dueño se disculpó por la lentitud en el servicio. Me dijo que en verano se le iban a Ibiza, Mallorca y del estilo. Me comenta que ni pagándole bien las horas extras ni con otros extras se quedan. Es gracioso, llevan toda la vida maltratando a los trabajadores de la hostelería, y ahora pretenden que con un par de caramelitos se les olvide. ¿Quién va a querer trabajar en algo que ni te paga bien ni respeta tu vida familir?
1
K
28
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente