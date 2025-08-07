edición general
Nadie quiere trabajar de camarero, dicen los hosteleros: ganan 16.274 euros de media y “duermen en el coche”

Miles de camareros se enfrentan a sueldos bajos, jornadas abusivas y una crisis habitacional que les obliga incluso a dormir en coches.

elTieso #1 elTieso
Con ese sueldazo y condiciones no hay quien lo entienda.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 dan ganas de dejarlo todo e ir
Cehona #3 Cehona
La patronal es esa que no ve el problema habitacional pero si el SMI
Ihzan #4 Ihzan
Nadie quiere trabajar por un cuenco de arroz, salvo aquellos que se estan muriendo de hambre. Precisamente por eso quieren traer mano de obra extranjera, si puede ser, que se este muriendo de hambre para pagar lo minimo
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Para sorpresa de nadie. Si trabajar no te permite cubrir ni las más básicas necesidades, eso es esclavitud.
SubeElPan #2 SubeElPan
Ayer comí en un muy buen restaurante y caro, y hablando con el dueño se disculpó por la lentitud en el servicio. Me dijo que en verano se le iban a Ibiza, Mallorca y del estilo. Me comenta que ni pagándole bien las horas extras ni con otros extras se quedan. Es gracioso, llevan toda la vida maltratando a los trabajadores de la hostelería, y ahora pretenden que con un par de caramelitos se les olvide. ¿Quién va a querer trabajar en algo que ni te paga bien ni respeta tu vida familir?
