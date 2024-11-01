Lo que nadie te cuenta de la Comic con de Málaga y la corrupción del pp  

Algo huele a podrido en la Comic Con de Málaga: lo que se presenta como la “hermana española” de la mítica cita de San Diego esconde, según voces del sector, un entramado de opacidad, contratos poco claros y beneficios dirigidos a empresas cercanas al PP, financiados en gran parte con dinero público. Mientras se vende al gran público como un escaparate cultural y turístico de proyección internacional, muchos creadores locales denuncian haber quedado relegados en un evento que parece más un instrumento de marketing político que una verdadera apu
| etiquetas: comic con málaga , san diego , pp , estafa , dinero público , politicos
El PP debe de estar lejos del dinero, pero la gente cuando vota lo pone precisamente para que cuide y gestione su dinero. Es descabellado, algo contra natura.
Ya me olía extraño que la comic-con fuese a málaga tan gratuitamente, cuando las convenciones de juegos de mesa en europa tienen muchísimo más peso en inglaterra y alemania.