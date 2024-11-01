edición general
29 meneos
76 clics
Lo que nadie te cuenta de la Comic con de Málaga y la corrupción del pp

Lo que nadie te cuenta de la Comic con de Málaga y la corrupción del pp  

Algo huele a podrido en la Comic Con de Málaga: lo que se presenta como la “hermana española” de la mítica cita de San Diego esconde, según voces del sector, un entramado de opacidad, contratos poco claros y beneficios dirigidos a empresas cercanas al PP, financiados en gran parte con dinero público. Mientras se vende al gran público como un escaparate cultural y turístico de proyección internacional, muchos creadores locales denuncian haber quedado relegados en un evento que parece más un instrumento de marketing político que una verdadera apu

| etiquetas: comic con málaga , san diego , pp , estafa , dinero público , politicos
24 5 1 K 328 politica
5 comentarios
24 5 1 K 328 politica
ipanies #1 ipanies
No hace falta que lo cuente nadie. Toda actividad festiva, ferial, industrial, comercial o constructora donde participe algún miembro de la organización delictiva SIEMPRE va a tener un caso de corrupción aparejado. Si no es así, es porque el PP no lo ha organizado.
4 K 63
OCLuis #3 OCLuis
Si han ganado dinero con la visita del papa a Valencia, que es fan de un ser imaginario, ¿cómo no iban a ganar dinero con esto?

El PP debe de estar lejos del dinero, pero la gente cuando vota lo pone precisamente para que cuide y gestione su dinero. Es descabellado, algo contra natura.
1 K 23
Mangione #2 Mangione
4,5 MILLONES DE EUROS de dinero público que se le han dado a una empresa creada exprofeso para un evento privado que ha sido un desastre. O cómo conseguir que Gusana Díaz parezca buena.
1 K 12
#4 R2dC
Oh, wow... breaking news. Corrupción del PP.

Ya me olía extraño que la comic-con fuese a málaga tan gratuitamente, cuando las convenciones de juegos de mesa en europa tienen muchísimo más peso en inglaterra y alemania.
0 K 12
Barbol_Pelao #5 Barbol_Pelao *
#4 Bueno las convenciones y festivales más importantes de comic en Europa son los de Angouleme (Francia), Lucca (Italia) o Barcelona (que parece que ha decaido en la última década), no tanto Inglaterra o Alemania (que puede que sea así para los juegos de mesa o los (infames) funkos). Tenía lógica en Málaga por sus infraestructuras, pero Málaga no tiene sitio para meter a 125 mil personas (como mucho 20 mil), estoy seguro casi al 100% que esto durará poco en Málaga y se lo llevarán a Italia en…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame