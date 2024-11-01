edición general
36 meneos
72 clics
Nacho Duato, tajante contra Ayuso y sus palabras sobre el boicot en La Vuelta: "Más muertos encima que la ETA"

Nacho Duato, tajante contra Ayuso y sus palabras sobre el boicot en La Vuelta: "Más muertos encima que la ETA"  

"¿Sabe quién da mala imagen, señora? Usted, que cuando se va a Nueva York, en lugar de ser una política como dios manda y hacerse una foto enfrente de la estatua de la libertad, del Metropolitan, se la hace con un peluche de King Kong, paleta, que tiene más muertos encima que la ETA. Es insoportable",

| etiquetas: nacho duato , ayuso , boikot , la vuelta , eta
31 5 2 K 403 actualidad
10 comentarios
31 5 2 K 403 actualidad
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Y recordad que la Marquesa de Quirones no quería que la UME entrase a ayudar en las residencias, y lo que encontraron fue dantesco...
6 K 99
Bolgo #5 Bolgo
#2 la Quironesa; leído por aquí
0 K 9
silencer #8 silencer *
cuando se va a Nueva York y en lugar de ser una política como Dios manda y hacerse una foto enfrente de la Estatua de la Libertad o del Metropolitan se la hace con un peluche de king kong, paleta

Genial {0x1f606} {0x1f606} {0x1f606} {0x1f606}
1 K 22
fareway #1 fareway
Lo único que no entiendo de Duato es que use la versión Eau de Toilette de Vetiver de Guerlain y no la version Eau de Parfum.
0 K 11
Bolgo #3 Bolgo
#1 Amigo; el vetiver es otro nivel
0 K 9
#4 Katos
¿No estareis comparando la cantidad de muertos para ver quien tiene razón verdad?.

:palm:

Muchos de los que protestaron en país vasco celebraron ciertas muertes y ahora prorestan por otras.

No se trata de eso sino de protestar contra un genocidio en una carrera deportiva no tiene sentido.

Todas las muertes son nefastas seas español vasco, israelí o gazatí.

:palm:
6 K -40
#6 NoMeVeas
#4 Nah, la muerte de israelis sionistas es lo contrario a nefasto, es justicia.
2 K 31
Bolgo #7 Bolgo
#4 te voy a poner un poema para que a nadie se nos olvide:
konnte. «Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
ya que no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
ya que no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
ya que no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
ya que no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudo protestar»
2 K 34
Veelicus #9 Veelicus
#4 Muchos de los que son tus amigos aplaudian cada vez que el GAL actuaba, y lo sabes.
0 K 11
sotillo #10 sotillo
#4 ¿ Me tengo que reír?
0 K 11

menéame