Nacho Duato: "Señor Almeida, usted dice que no hay un genocidio en Gaza. También debe de pensar que en verano no hay sol en la Puerta del Sol..."  

"Señor Almeida, usted dice que no hay un genocidio en Gaza. También debe de pensar que en verano no hay sol en la Puerta del Sol. También debe pensar que es normal comprar mascarillas defectuosas a dos amigos a cambio de unas comisiones desorbitadas. También piensa que es normal quitar el control de policía después de su boda porque iban todos más borrachos que una cuba. También piensa que da igual ser fascista con tal de gobernar, ya lo dijo usted..."