edición general
15 meneos
57 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Nacho Cano: "Temo que me peguen un tiro y he dejado dinero en una cuenta para que se pueda descubrir quién es"

Nacho Cano (62 años) se ha convertido en el gran protagonista de la última entrega de El Hormiguero, donde ha ofrecido unas declaraciones tan rotundas como sorprendentes. El exintegrante de Mecano ha reaparecido en el programa de Pablo Motos (60) tras el archivo de la causa judicial en la que fue acusado de delitos contra los trabajadores.

| etiquetas: actualidad
12 3 12 K 18 actualidad
35 comentarios
12 3 12 K 18 actualidad
Comentarios destacados:          
Pablosky #1 Pablosky
“tiritos” ya se ha metido unos cuantos miles, y prueba de ese exceso son estas declaraciones.
21 K 221
#21 sarri *
#1 youtu.be/X37y2hm-bhg?t=23

#6 estaba con al captura  media
3 K 38
Stieg #5 Stieg *
Con la cantidad de cocainómanos a los que se les ha ido la pinza con los años da para estudio de Nature. Desde el Bosé hasta éste, pasando por Bunbury.
11 K 103
#12 soberao *
#5 Lo bueno es que puede que la gente tome conciencia de los riesgos que trae el consumo prolongado de estas sustancias en combinación con demasiado tiempo libre.
1 K 22
#15 Poll
#5 Te falta Fabio McNamara.
Ese está peor que todos esos 3 juntos
3 K 43
shake-it #20 shake-it
#5 No te olvides de Calamaro
4 K 57
elmileniarismovaallegar #25 elmileniarismovaallegar
#5 Si los Rolling Stones siguen vivos y en plena forma con 80 años, ya te digo que las drogas no son tan malas...
2 K 27
Pablosky #30 Pablosky
#25 pues será la que venden en España…
0 K 12
D303 #34 D303
#5 Toni Canto que lo veía de fiesta en Barraca y Puzzle.
1 K 18
#4 xaxipiruli
Mi enhorabuena a El Hormiguero, y al resto de medios por llevar a personajes que aportan sensatez y calidad. Su punto de vista es tan importante para el conjunto de la sociedad que deberíamos aprender de este programa y darle un micrófono para que pueda seguir compartiendo sus innumerables verdades con el resto de desnortados que pueblan este país.
9 K 82
D303 #33 D303
#4 Me ha tocado buscar desnortados pero le viene que ni al pelo.
0 K 10
elGude #2 elGude
Este tío es gilipollas. Este tipo de discurso es muy peligroso, la verdad
6 K 68
shake-it #6 shake-it
Y de tiros este señor sabe un rato.

Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel...

www.youtube.com/watch?v=L1XP_m-pDYs
3 K 50
#27 xaxipiruli
#6 Brutal
0 K 6
Mltfrtk #9 Mltfrtk
El abuso de la cocaína siempre acaba mal.
3 K 38
#19 Leon_Bocanegra
Nachito cariño, no eres nadie. Quién coño va a ir a matar a un Don nadie?
2 K 36
Doisneau #3 Doisneau
Pedro Sanchez deberia tramitarle de oficio una paguita por lo suyo como gesto de concordia
3 K 33
reivaj01 #7 reivaj01
Tenemos que enterarnos de donde vive para comprar la casa de al lado y pasar el día tirando petardos.
2 K 33
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
Que mal le ha sentado lo ultimo que se metio, tiene que cambiar de distribuidor le vende mierda.
1 K 32
mmlv #28 mmlv *
Que mal envejece y como se pudre por dentro alguna gente que lo tiene todo para vivir bien y disfrutar de la vida
0 K 20
mariKarmo #13 mariKarmo *
Igual debería ir al psiquiatra.... esto que le pasa creo que tiene un nombre no? paranoia?

Por cierto!! otra estrella mediática de la derecha!! joder, cada día están mejor representados xD

Gente intelectual, culta, seria, responsable, saber hablar, saber estar, etc... gente a la que escuchar y atender. LOL
1 K 19
devilinside #16 devilinside
#13 Psicosis cocaínica, técnicamente hablando: www.valenciaadicciones.es/psicosis-cocainica-sintomas-de-un-adicto-a-l

Los hay que no valen ni pa drogarse
2 K 43
tarkovsky #26 tarkovsky
¿A quién le has dejado a deber dinero, criatura?
1 K 13
Kantinero #23 Kantinero
Lo mismo quien te pega un tiro es al que le dejas dinero para investigar
0 K 12
Dene #32 Dene
cuando te crees el centro del universo..
0 K 12
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
Hacer negocios con la mafia pepesuna tiene esos riesgos, nachete.
0 K 12
Ovlak #8 Ovlak
¿Por qué? ¿Anda metido en asuntos turbios?
0 K 12
#18 Hoypuedeserungrandia
Igual tienes que preguntarte por los jóvenes a los que prometiste un trabajo remunerado y un contrato ,pero que luego tenían que trabajar gratis y gracias.
2 K 11
#24 HABILIS_61
Nacho,
¡Déjalo ya, sabes que nunca
Has ido a Venus en un barco
Quieres flotar, pero lo único
Que haces es hundirte!
1 K 9
#14 PerritaPiloto
Creo que esto ya salió por aquí. A menos que lo haya vuelto a decir. Yo entendí que el dienro era para pagar la venganza.
0 K 9
#35 angar300
¿Que se metía en los nachos, coca?
0 K 7
ElenaCoures1 #29 ElenaCoures1
¿Y no deberías invertir ese dinero en descubrir quién va a ser? :troll:
0 K 7
#31 ayatola
cuando lo conoci, ya era un pijo altivo sin muchas luces, ahora ademas es viejo. no hacerle mucho caso
0 K 6
pepel #10 pepel
Nos podías decir antes de que te disparen quién es. No nos dejes con esta intriga.
1 K -2

menéame