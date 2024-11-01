Nacer bajo Afar no fue azar  

Una especie que nació y se especializó en la única constante: el cambio. Solemos pensar que nacemos por azar en cualquier lugar. Pero nuestra identidad está indisolublemente ligada al lugar en el que nacemos. Los Australopithecus y Homo habilis parece que apenas se desplazaron fuera de la región. Pero después llegaron los grandes viajeros del linaje capaces de expandirse por África y fuera de ella, siguiendo corredores ecológicos relativamente estables, comenzando por el Homo erectus hace casi dos millones de años hasta colonizar Eurasia.