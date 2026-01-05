Un muy breve comentario sobre la "alta traición" del tal Fran Rivera

Ha salido hace muy poquito una noticia del fulano este diciendo algo de que Trump también entre en el Reino de España a llevarse al gobierno español.

Luego sale otra noticia de que denuncian al fulano este por alta traición.

Pero yo me he dado cuenta de una cosa: estamos siendo completamente incoherentes en este asunto, porque a nosotros, los proletarios vasallos españoles, nos encanta la alta traición.

Si le regalamos a una familia de holgazanes parásitos el monopolio de la jefatura de Estado y les decimos que pueden cometer todas las altas traiciones que les dé la gana, prometiéndoles que no les castigaremos si las cometen en forma de inviolabilidad absoluta, eso es que las altas traiciones, de hecho, nos pueden parecer hasta estupendas, si les damos vía libre o aplicabilidad incluso en la jefatura de Estado.

De hecho, recordad que todo buen patriota español tiene su verdadera patria en Suiza. "Viva España" es solo un lema publicitario.