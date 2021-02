"Mi mutua no se cree que me contagié en el hospital"

«Trabajo de técnico de rayos en el hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. He vivido toda la pandemia del covid hasta que en octubre me contagié. La pasada semana recibí una carta de mi mutua y en ella lo pone bien claro: no reconoce el contagio covid como accidente laboral. En otras palabras, no se creen que me haya contagiado en el hospital».