Música de Kraftwerk para la calculadora de bolsillo Casio VL-80, 1981 (ENG)

Lanzado en 1981, Computer World fue el octavo álbum de estudio de la banda alemana Kraftwerk. A principios de la década de 1980, las computadoras de bolsillo eran muy nuevas y experimentales. Pero la banda previó lo que se avecinaba y comprendió su presente, utilizando la calculadora programable Casio fx-501P como instrumento para el primer sencillo de Computer World: Pocket Calculator.

7 2 0 K 87 tecnología
2 comentarios
#1 Barriales
Visionarios y eternos.
Iconos de varias generaciones.
Magog #2 Magog
#1 la suerte que tuve de tener (tengo) un hermano que metía música de todo en casa, si no, no los habría descubierto en ese momento crítico de todo chaval para la musica, y me flipó al instante
Solo los he visto una vez en directo, 2004
