Música de Kraftwerk para la calculadora de bolsillo Casio VL-80, 1981 (ENG)

Lanzado en 1981, Computer World fue el octavo álbum de estudio de la banda alemana Kraftwerk. A principios de la década de 1980, las computadoras de bolsillo eran muy nuevas y experimentales. Pero la banda previó lo que se avecinaba y comprendió su presente, utilizando la calculadora programable Casio fx-501P como instrumento para el primer sencillo de Computer World: Pocket Calculator.