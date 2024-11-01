·
Musica: Cada vez que pienso en ti - Alvarez Guedes
Cancion de Alvarez Guedes de 1980 para la Navidad, para dedicar, y para esperar el año.
etiquetas
cada vez que pienso en ti
alvarez guedes
2026
16
3
0
K
210
cultura
7 comentarios
#4
Milmariposas
*
M'encanta! Siempre!
2
K
40
#1
JungSpinoza
Para que la mandeis por WhatsApp a esa persona tan especial.
1
K
28
#2
Pertinax
*
#1
Tradición meneante que jamás debe perderse. Meneazo.
4
K
60
#3
JungSpinoza
#2
Es importante conservar nuestra cultura y tradiciones.
1
K
28
#5
Pertinax
#3
Cuenta la leyenda que el año que no llegue a portada Menéame desaparecerá.
1
K
22
#7
TripleXXX
#2
Mira que la echaba de menos que la escuché antes del meneo
1
K
27
#6
io1976
*
Tiene pinta de que ya lo ha superado.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
M'encanta! Siempre!