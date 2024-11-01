edición general
Musica: Cada vez que pienso en ti - Alvarez Guedes

Cancion de Alvarez Guedes de 1980 para la Navidad, para dedicar, y para esperar el año.

7 comentarios
Milmariposas #4 Milmariposas *
xD xD xD

M'encanta! Siempre!
JungSpinoza #1 JungSpinoza
Para que la mandeis por WhatsApp a esa persona tan especial.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Tradición meneante que jamás debe perderse. Meneazo.
JungSpinoza #3 JungSpinoza
#2 Es importante conservar nuestra cultura y tradiciones.
Pertinax #5 Pertinax
#3 Cuenta la leyenda que el año que no llegue a portada Menéame desaparecerá.
TripleXXX #7 TripleXXX
#2 Mira que la echaba de menos que la escuché antes del meneo xD
io1976 #6 io1976 *
Tiene pinta de que ya lo ha superado.
