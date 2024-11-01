El Museo del Prado y la Academia de Cine invitan a elegir qué cuadro representaría a cada una de las nominadas a Mejor película

El Museo del Prado lanza una iniciativa participativa, invita al público a relacionar con su colección las películas seleccionadas por la Academia. A partir de una propuesta sugerida por el museo, los usuarios podrán votar cuál representa mejor a cada una de las nominadas a Mejor película en la 40 edición de los Premios Goya. Aunque hayan pasado siglos desde su creación, las colecciones del Prado siguen emocionándonos porque los temas y preocupaciones que tratan son, en esencia, los mismos de hoy.