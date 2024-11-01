El Museo Metropolitano es demandado nuevamente por herederos judíos por la venta de un cuadro de Van Gogh a coleccionistas griegos [Eng]

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es una vez más objeto de una demanda centrada en un cuadro de Vincent van Gogh que la institución vendió a un coleccionista griego en 1972. Esa obra, titulada Recolección de aceitunas (1889), solo estuvo en manos de la institución neoyorquina durante 16 años, hasta que el Met la compró en 1956 por 125.000 dólares, según la demanda, que fue publicada por primera vez por el New York Times . supuestamente perteneció a Hedwig y Frederick Stern, cuando huyeron de la Alemania nazi.